Более полусотни случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за неделю

52 случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области на неделе с 29 января по 4 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
Показатель заболеваемости в регионе составил 8,85 на 100 тысяч населения.
Ранее сообщалось, что за указанный период в Псковской области выявили 4 773 случая ОРВИ, в том числе зарегистрировано 33 случая гриппа.
На сегодняшний день 32 класса в 19 средних школах закрыты на карантин в Псковской области из-за заболеваемости учащихся ОРВИ. Полностью закрыты две школы.