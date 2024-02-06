Общество

Более полусотни случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за неделю

52 случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области на неделе с 29 января по 4 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Показатель заболеваемости в регионе составил 8,85 на 100 тысяч населения.

Ранее сообщалось, что за указанный период в Псковской области выявили 4 773 случая ОРВИ, в том числе зарегистрировано 33 случая гриппа.

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На сегодняшний день 32 класса в 19 средних школах закрыты на карантин в Псковской области из-за заболеваемости учащихся ОРВИ. Полностью закрыты две школы.