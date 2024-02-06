Общество

Две школы в Псковской области закрыли на карантин из-за ОРВИ

32 класса в 19 средних школах закрыты на карантин в Псковской области из-за заболеваемости учащихся ОРВИ. Полностью закрыты две школы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

«В связи с заболеваемостью ОРВИ учащихся (воспитанников) закрыто 32 класса в 19 средних школах, 10 групп в 5 дошкольных учреждениях, 1 группа в 1 среднем профессиональном образовательном учреждении, полностью закрыто две школы», - сообщили в Роспотребнадзоре.

При появлении симптомов заболевания жителей региона призывают обязательно вызвать врача.