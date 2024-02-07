Общество

До -16 градусов прогнозируют в Псковской области 8 февраля

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 8 февраля. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью местами пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами сохранится гололедица.

Прогнозируется ветер северо-западных направлений со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -11 до -16 градусов, днем столбик термометра покажет от -6 до -11 градусов.

Атмосферное давление будет низким.