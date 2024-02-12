Общество

Псковская область вошла в топ кинематографичных мест России

Эксперты сервиса путешествий Tutu выбрали места в России, где снимали популярные фильмы и сериалы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса.

«1 января 2024 года на экраны вышел "Холоп 2" — вторая часть комедии о приключениях мажора Гриши. Только в новом фильме перевоспитывают с помощью "переноса" в прошлое уже не Гришу, а девушку Катю, которая всем грубит и нарушает закон. Съемки проходили в Новоржевском районе Псковской области — там построили ту самую "воспитательную" деревню. Также в кадре появляются Царицыно и Кусково в Москве. А вот сцены в дворцовых залах снимали в Санкт-Петербурге», - говорится в сообщении.

Также в топ вошли Подмосковье, Санкт-Петербург, Ярославль, Тюменская область, Сочи и Ставропольский край.