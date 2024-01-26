Культура

«Холоп-2» обошел первый «Аватар» в российском прокате

Кассовые сборы комедии «Холоп-2» режиссера Клима Шипенко достигли в России 3,518 млрд рублей, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

Таким образом, продолжение «Холопа» обошло по сборам в России первую часть из дилогии «Аватар» (2009) Джеймса Кэмерона и стало вторым самым кассовым фильмом в истории отечественного проката. На первой строчке находится семейная комедия Дмитрий Дьяченко «Чебурашка» с общими сборами в 6,787 млрд рублей, пишет ТАСС.

Напомним, съемки первой и второй частей «Холопа» велись на территории Псковской области. В августа 2022 года съемочная группа ПЛН-ТВ побывала на съемках первых сцен «Холопа 2»

Согласно данным на сайте ЕАИС, «Холоп-2» с момента начала проката в России, с 1 января 2024 года, заработал 3 518 682 595 рублей. По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», кассовые сборы «Аватара» в России составили 3 516 796 661 рубль.

История перевоспитания Гриши в исполнении Милоша Биковича в 2020 году стала самой кассовой отечественной комедией, собрав более 11 млн зрителей в кинотеатрах. До 2023 года «Холоп» был самым кассовым российским фильмом в национальном прокате. В продолжении сюжет разворачивается вокруг избалованной девушки Кати, которую сыграла Аглая Тарасова.