Торговые центры Пскова на выходных проведут праздничные мероприятия

В ближайшие выходные псковичей ждут три праздничных события в торговых центрах «Акваполис», «ПИК60» и «Максимус», сообщили Псковской Ленте в администрациях торговых площадок.

22 августа в ТРК «Акваполис» пройдет праздничная ярмарка мастеров в честь Дня российского флага.

«Ярмарка мастеров - это отличный повод выбрать подарки для любимых и дорогих людей. Здесь будут представлены уникальные изделия ручной работы, которые вы не найдете в магазинах. Товары на любой вкус в одном торговом пространстве!» - отметили в ТРК.

Ярмарка мастеров будет работать с 10:00 до 17:00. Вход свободный.

В торговом центре «Максимус» в воскресенье, 23 августа, стартует серия мероприятий, приуроченных к новому учебному году.

На празднике «Скоро в школу» планируется розыгрыш призов и подарков, выступления артистов и сюрпризы. Начало программы в 13.00. Вход свободный.

В «ПИК60» 23 августа также стартует сезон подготовки к школе.

«В 15.00 начнется яркое семейное мероприятие, на котором каждый сможет попытать удачу и выиграть призы и подарки. Для всех гостей торгового комплекса приготовлена шоу-программа», - рассказали в администрации ТК.

Вход на праздник свободный.