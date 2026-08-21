Торговые центры Пскова на выходных проведут праздничные мероприятия

В ближайшие выходные псковичей ждут три праздничных события в торговых центрах «Акваполис», «ПИК60» и «Максимус», сообщили Псковской Ленте в администрациях торговых площадок.
22 августа в ТРК «Акваполис» пройдет праздничная ярмарка мастеров в честь Дня российского флага.
Ярмарка мастеров будет работать с 10:00 до 17:00. Вход свободный.
В торговом центре «Максимус» в воскресенье, 23 августа, стартует серия мероприятий, приуроченных к новому учебному году.
На празднике «Скоро в школу» планируется розыгрыш призов и подарков, выступления артистов и сюрпризы. Начало программы в 13.00. Вход свободный.
В «ПИК60» 23 августа также стартует сезон подготовки к школе.
Вход на праздник свободный.