Активисты Доброцентра ПсковГУ раздали ленты-триколоры на площади Ленина

В преддверии Дня государственного флага России в Псковском государственном университете и на площади Ленина прошла акция от Доброцентра. Как сообщили в пресс-службе вуза, сотрудникам, студентам и просто прохожим раздали ленты-триколоры и памятки с историей российского флага. Символы праздника разлетелись за считанные минуты.

Фотографии: пресс-служба Псковского государственного университета

«Флаг России — символ нашей общей истории, единства и несгибаемой воли народа. Для студенчества объединиться в этот день особенно важно: именно молодежь строит будущее страны. Пусть любовь к Родине, которую олицетворяет флаг, вдохновляет на добрые свершения во имя процветания России», — отметила проректор по молодёжной политике и воспитательной деятельности ПсковГУ Светлана Воднева.

Вечером сотрудники и учащиеся ПсковГУ присоединятся к масштабной акции — в 17:00 на набережной Флотской славы будет растянут большой флаг вместе с жителями города. «Присоединяйтесь! Сделаем этот день по-настоящему общим», — заключили в университете.