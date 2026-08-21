Активисты Доброцентра ПсковГУ раздали ленты-триколоры на площади Ленина

В преддверии Дня государственного флага России в Псковском государственном университете и на площади Ленина прошла акция от Доброцентра. Как сообщили в пресс-службе вуза, сотрудникам, студентам и просто прохожим раздали ленты-триколоры и памятки с историей российского флага. Символы праздника разлетелись за считанные минуты.
Фотографии: пресс-служба Псковского государственного университета
Вечером сотрудники и учащиеся ПсковГУ присоединятся к масштабной акции — в 17:00 на набережной Флотской славы будет растянут большой флаг вместе с жителями города. «Присоединяйтесь! Сделаем этот день по-настоящему общим», — заключили в университете.