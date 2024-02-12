Общество

До -14 градусов прогнозируют в Псковской области 14 февраля

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 14 февраля. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, в регионе пройдет небольшой, местами умеренный снег. На востоке области преимущественно без осадков. На дорогах местами сохранится гололедица.

Прогнозируется ветер восточных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -9 до -14 градусов, днем столбик термометра покажет от -3 до -8 градусов. По югу области температура в течение суток ожидается в пределах от -3 до -8 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.