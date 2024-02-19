Общество

Новый врач функциональной диагностики трудоустроилась в псковский госпиталь

Врач функциональной диагностики Наталья Зайцева трудоустроилась в Псковский госпиталь для ветеранов войн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Врач в 2003 году окончила Смоленскую государственную медицинскую академию по специальности «педиатрия». В 2011 и 2020 году проходила повышение квалификации по специальности «функциональная диагностика».

«В госпитале Наталья Владимировна будет принимать участие в подготовке пациентов к прохождению курса медицинской реабилитации. При взаимодействии с каждым пациентом, она стремится создать индивидуальный подход к лечению, так как каждый человек индивидуален и требует особого внимания», - рассказали в комитете.