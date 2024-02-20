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Общество

Дизайн-код в южном стиле

20.02.2024 09:15|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области продолжается активное внедрение дизайн-кода. Большинство муниципалитетов уже привели к единой стилистике вывески, рекламные конструкции, фасады домов и объекты торговли. Отстающих всего три, причём худший результат показал второй по величине город - Великие Луки. По какой-то причине хорошее начинание, преобразившее областной центр, притормозило в промышленном. Экономическая столица региона до сих пор пестрит безвкусицей, что вызывает недовольство горожан и туристов.

Псковская Лента Новостей узнала, как сейчас выглядят улицы на юге области, какие предприниматели настойчиво игнорируют требования властей, и как на это реагирует руководство города.

 

ТЦ «Весна» в Великих Луках. Снимки здесь и далее сделаны 17 февраля 

Первое место с конца

В Пскове единые требования к внешнему виду торговых точек вступили в силу ещё летом 2020 года. Сначала от «кричащих» и разнокалиберных вывесок избавилась историческая часть города, а после дизайн-код распространился на другие микрорайоны. Основной объем работ завершился в конце прошлого года. Жители и гости города уже оценили результат: здания без рекламных баннеров и хаотичных надписей выглядят чище и строже, теперь ничто не мешает наслаждаться красотой архитектуры областного центра.

Губернатор Михаил Ведерников, по инициативе которого и внедряется дизайн-код, констатировал: соблюдение современных градостроительных норм, отсутствие безвкусных вывесок, пленочных растяжек и старых ларьков лишило город «налёта провинциальности».

Положительный опыт было решено масштабировать на все муниципалитеты, чтобы каждый из них выглядел стильно, эстетично и приятно.

«Это ключевой шаг для качественного улучшения внешнего вида наших улиц. Достаточно убрать визуальный шум, чтобы даже скромные здания выглядели достойно. Призываю всех бизнесменов и предпринимателей самостоятельно и добровольно поменять свои вывески на соответствующие новому регламенту», - обращался Михаил Ведерников к великолукским предпринимателям в июле. На тот момент у бизнеса оставался всего месяц на добровольную замену вывесок.

Спустя полгода выяснилось, что воз и ныне там. К ноябрю дизайн-код смогли ввести всего десять муниципальных образований. В числе первопроходцев были Плюсский, Островский, Усвятский, Великолукский, Палкинский, Себежский районы, Красногородский, Пыталовский, Струго-Красненский, Невельский муниципальные округа, за что получили гранты по 500 тысяч рублей на благоустройство.

Всем остальным тогда поручили ускориться. Южной столице был поставлен срок 15 декабря. Однако результатами проведенной в данном направлении работы Великие Луки не могут похвастаться по сей день — город возглавил список аутсайдеров по внедрению дизайн-кода. Также в число «отличившихся» вошли Гдовский и Дедовичский районы.

«Сейчас приводят в порядок центральные улицы, но на въезде в город бардак остается (много рекламных конструкций в неопрятном виде). Поручил предоставлять еженедельные отчёты о проделанной работе», - раскритиковал Михаил Ведерников внедрение дизайн-кода в Великих Луках, где отмечается самый большой в регионе незавершённый объём работ.

Неопрятный вид

Внедрение дизайн-кода в Великих Луках началось в 2022 году. Была выработана единая концепция цветового решения фасадов домов, строений и сооружений, запрещена точечная окраска и облицовка.

В первую очередь планировалось привести в порядок историческую часть города. Предпринимателям дали переходный период, в течение которого они могли самостоятельно заменить вывески в соответствии с новыми требованиями. Часть бизнеса прислушалась и своими силами демонтировала старые конструкции, но полного отсутствия визуального шума и пестроты добиться не удалось. Городская администрация регулярно отчитывалась о проведённых рейдах и разъяснительной работе с бизнесом, но по состоянию на февраль 2024 года существенных изменений не произошло.

Многие вывески, в том числе на центральных улицах, по-прежнему представляют унылое зрелище и не сочетаются с городской средой. Фасады зданий «украшают» уродливые рекламные баннеры, которые зачастую перекрывают архитектурные элементы домов. Многие конструкции давно потеряли внешний вид и навевают мысли о советском времени.
 

Городские власти объясняют ситуацию тем, что в какой-то момент сосредоточились на вывесках, позабыв об остальных элементах, которых дизайн-код в общем-то тоже касается. «Самая большая претензия была к рекламным конструкциям. Сам дизайн-код был направлен на приведение вывесок в соответствие. В настоящее время осталась реклама, рекламные баннеры, которые имеют неэстетичный вид, выгоревшие, где-то потрепанные. Сейчас активная работа будет направлена в том числе на рекламные конструкции, так как этот момент был немного упущен, мы занимались, в основном, вывесками», – прокомментировала начальник отдела перспективной застройки комитета по архитектуре и градостроительству администрации города Маргарита Мищенкова в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

Чиновница также заявила, что особое внимание будет уделено Октябрьскому проспекту — на неопрятный вид именно этой территории обратил внимание губернатор. На въезде в город расположены промышленные предприятия, фасады которых заполонила хаотичная реклама, к тому же частично не зарегистрированная. С нерадивыми предпринимателями предстоит разбираться комитету по управлению муниципальным имуществом.

Из «говна и палок»

Великолучане активно обсуждают внедрение дизайн-кода в соцсетях. Они, как и большинство жителей региона, этот тренд поддерживают, полагая, что с унифицированными вывесками улицы и вправду становятся аккуратнее. Современные лаконичные конструкции выглядят изящно и стильно, позволяют вернуть городу его первоначальный архитектурный облик.

В Великих Луках работы в этом направлении предстоит много, так как ряд предпринимателей сопротивляются и не желают демонтировать своё «убожество». «Торгаши за 30 лет город изуродовали до неузнаваемости своими самопальными вывесками и цветастыми баннерами, которыми они залепили все фасады зданий», - констатировала подписчица одного из великолукских сообществ, по мнению которой в городе до сих пор нет культуры оформления витрин, за небольшим исключением.

Также горожане высказывают недовольство «серыми ларьками», абсолютно не вписывающимися в современный ландшафт. «Шалманы», в частности продающие фейерверки, можно заметить на Октябрьском проспекте, возле сквера на Дьяконова и на других центральных улицах. «Подобные сооружения уродуют лицо города», - сетуют великолучане в соцсетях.

Порой звучат предположения, что виной всему именно недоработки администрации города, которая не в силах устранить бардак и вообще традиционно игнорирует общеобластную повестку и слова губернатора, считая это великолукским стилем.

Ранее о том, что органы местного самоуправления в ряде районов лояльно к отнеслись к нововведению, говорил уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. По его мнению, это могло повлиять на то, что до сих пор в некоторых муниципалитетах вывески не приведены в порядок.

В беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» (102.6 FM) бизнес-омбудсмен отметил, что соответствовать дизайн-коду - это не первоочередная задача бизнеса, и возмущение имело место быть, в том числе связанное с издержками, с которыми столкнулись предприниматели. При этом Аркадий Мурылёв поддерживает курс на дизайн-код: данной работой нужно заниматься, чтобы рыночный стиль оформления ушел в прошлое.

В первую очередь, безусловно, нужно приводить в порядок конструкции, которые выглядят не эстетично. «Иногда едешь и видишь ужасные вывески на каких-то грязных тряпках, выцветшие давно — вот с этим надо было бороться, с мусором. Вывеска, извините за выражение, из "говна и палок" — вот с такими вывесками нужно было бороться», - поделился своим мнением директор ООО «Империал» Николай Рассадин,

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Псков заметно преобразился после удаления неуклюжих вывесок и рекламных полотен, и большая часть муниципалитетов последовала положительному примеру областного центра. А Великие Луки пока что продолжают идти по своему пути, весьма странному для крупного города. Жители продолжают сигнализировать о проблемах, куда более серьёзных, чем устаревшая реклама — в частности, речь идёт о неудовлетворительном состоянии дорог и тротуаров. Возможно, правительству региона вскоре придётся отправлять очередной «десант» в южную столицу, если на местном уровне не получится оперативно решить возникающие у населения вопросы. Мы продолжим следить за развитием событий.

Мира Уварова

Теги: #великие луки #дизайн-код #вывески
Источник: Псковская Лента Новостей
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