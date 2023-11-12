Общество

Код красоты

Глядя на то, как изменился Псков, уже никто не спорит о том, нужен дизайн-код или нет. Избавившись от неуклюжих вывесок, рекламных полотен на домах и прочего «визуального шума», город стал прекрасен. Это отмечают и жители, и туристы. Не верите? Полистайте Яндекс-панорамы центральных псковских улиц прошлых лет и сравните.

Но преобразившийся областной центр - это только начало большой работы, которая по инициативе губернатора Михаила Ведерникова проводится сегодня во всем регионе. В этом году была утверждена дорожная карта по внедрению дизайн-кода в Псковской области, а значит, все вывески должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями. Насколько успешна эта работа, и когда станут красивыми все улицы области, разбирался обозреватель Псковской Ленты Новостей.

Псков преобразился

Дизайн-код Пскова начал разрабатываться по поручению губернатора Михаила Ведерникова с осени 2018 года. Принимая во внимание опыт крупных городов страны, глава региона предложил поддержать пилотный проект, предполагающий масштабные изменения в облике областного центра.

«Это необходимая, современная мера, которую можно сравнить с запретом курения в общественных местах, развитием пешеходной, велосипедной инфраструктуры. Уверен, что уже через несколько лет людям, которые проживают в Пскове, покажется дикостью работа в каких-либо других условиях. Вы не хуже меня знаете, как портят исторический вид зданий хаотические баннеры и рекламные конструкции», - отметил тогда губернатор.

Работа в Пскове проводилась несколько лет и была сложной. Но результат ее виден невооруженным глазом. Особенно на центральных улицах, где гостям и жителям открылась архитектура губернского Пскова начала прошлого века, которую сложно было разглядеть за кричащими вывесками и рекламными баннерами. Здания как будто стали чище и строже.

«Историческая центральная часть города Пскова действительно открылась. Абсолютно по-другому смотрятся город, фасады. Кратковременное недовольство отдельных предпринимателей, которые не хотели ничего менять, давно уже ушло. Многие сейчас признают, что Псков преобразился. Эти новые вывески более эстетичны, но не менее информативны - снижения потока клиентов не наблюдается ни в одной организации», - подвел итоги работы Михаил Ведерников.

«Октябрьский проспект - очень хороший показатель эффективности дизайн-кода. Если «пройтись» по Яндекс-панорамам и посмотреть, что было и что сейчас, - разница огромная», - заметил главный архитектор Псковской области, начальник управления архитектуры и градостроительства правительства региона Евгений Шапкин.

Новый облик Пскова радует и самих псковичей. «Раньше на зданиях было много кричащих, плохо сочетающихся друг с другом вывесок. Они портили вид, часто закрывали архитектурные детали. Некоторые дома такими вывесками были просто забиты, смотреть было больно. Теперь же город стал выглядеть гораздо опрятнее и аккуратнее, его будто освободили от лишней шелухи», - отметила выпускница истфака и автор Telegram-канала о культурном наследии Пскова Pskov.details Елизавета Левадная.

Псковичка особенно рада «за те здания, которых раньше под вывесками почти и не видно было». «В первую очередь имею в виду дом на Карла Маркса, 11. После введения дизайн-кода наконец-то стало видно, что это вообще-то красивое историческое здание. Невероятно рада, что дизайн-код пришёл в наш город и очень жду, когда эта инициатива доберётся до райцентров», - сказала она.

Районы-кварталы

Следующим шагом к красоте и стилю стало применение дизайн-кода для микрорайонов Пскова с типовой застройкой и распространение псковского опыта на весь регион. Михаил Ведерников поручил профильным органам оказать районным властям всю необходимую помощь в работе по смене наружного оформления. «Это принципиально важный шаг для качественного улучшения внешнего вида наших улиц. Достаточно убрать визуальный шум, чтобы даже скромные здания выглядели опрятно и достойно», - отметил глава региона.

В неисторической части Пскова привести в соответствие с дизайн-кодом облик фасадов помогает городская комиссия, в муниципалитетах - специальная рабочая группа при управлении архитектуры и градостроительства правительства Псковской области.

«Мы полностью в работе. Выезжаем с дизайнером в районы, даем рекомендации: какие материалы использовать, как это должно выглядеть, где должно висеть. Есть спорные моменты, но это естественный процесс. И «шанхай» постепенно исчезает везде по области. И очень много заявок поступает в рабочую группу на согласование новых эскизов наружного оформления», - рассказал руководитель рабочей группы, главный архитектор региона Евгений Шапкин.

В Пскове тоже продолжается работа по замене старых конструкций на новые. По словам члена рабочей группы, дизайнера Михаила Гнедина, требования к вывескам в спальных микрорайонах почти не отличаются от дизайн-кода для центра города. «Какие-то нюансы есть, но в основном все примерно то же самое. Есть дома на окраинах, где работа по дизайн-коду видна даже больше, чем в центре, потому что в новостройках, например, на ул. Юности, первые этажи отданы под коммерцию, и там предприниматели сразу сделали все с соблюдением дизайн-кода. Это очень бросается в глаза», - отметил он.

В отличие от исторического центра, где отдавалось предпочтение вывескам белого цвета, за его пределами допускается и использование других цветов. «Ошибкой было бы подталкивать всех к монохромным решениям. Поэтому в микрорайонах города согласовываются цветные вывески и логотипы. При этом учитывается цвет фасада: белая вывеска на слишком светлом фасаде - это уже во вред эстетике», - отметил дизайнер.

Дизайн-код является частью правил благоустройства, и в него, как в любой документ, можно вносить изменения. «За два года плотной работы возникло множество вопросов и у бизнеса, и у нашей рабочей группы. Нужно некоторые вещи в дизайн-коде менять. Мы реально его откорректировали в лучшую сторону. Изменения коснутся, в том числе, типов и размеров шрифтов», - рассказал Евгений Шапкин.

Например, специалисты предложили в случае, если в здании находится несколько организаций, делать общее название большими буквами, чтобы это было видно.

Тем не менее, вывески некоторых больших торговых центров пока невозможно согласовать как вывеску. «Я понимаю, что тот же «Леруа Мерлен» не может иметь вывеску даже в два метра, потому что это совершенно отдельные торговые пространства. Но пока они вынуждены согласовывать большие вывески как рекламные конструкции, потому что они не соответствуют стандартам, даже если в дизайн-код будет внесено понятие главной вывески», - отметил Михаил Гнедин.

Но в целом, аляповатость и разноуровневость вывесок уходит в прошлое. «Взять первые этажи советской постройки на Рижском проспекте: если раньше все было разноцветным, сейчас все приводится в порядок, и виден архитектурный облик зданий. Наша задача - этот облик сохранять и показывать», - подчеркнул Евгений Шапкин.

Поощрить и помочь

Активно меняются вывески и в области. Внедрению дизайн-кода на территории районов и муниципальных округов была посвящена состоявшаяся 10 ноября рабочая встреча губернатора Михаила Ведерникова с руководителем управления по местному самоуправлению Еленой Тимашовой и главным архитектором региона Евгением Шапкиным.

Елена Тимашова сообщила, что первым завершил внедрение дизайн-кода Плюсский район. По ее словам, администрация района грамотно организовала работу: была проведена встреча предпринимателей со специалистами регионального управления архитектуры и градостроительства, где были детально разобраны все интересующие вопросы.

Также работа завершена в Красногородском, Пыталовском, Струго-Красненском, Невельском муниципальных округах, Островском, Усвятском, Палкинском, Великолукский и Дновском районах. Глава региона поручил рассмотреть варианты поощрения этих муниципалитетов.

Еще в двенадцати районах замена вывесок продолжается. К настоящему моменту обновлен внешний облик центральных улиц райцентров, а также территории вдоль федеральных трасс.

В числе отстающих - Новоржевский и Локнянский муниципальные округа, Бежаницкий и Куньинский районы. «Нужно детально разобраться в причинах, оказать консультационную поддержку. В Новоржевском и Локнянском округах новые руководители, им необходимо помочь, познакомить с положительным опытом коллег из других муниципалитетов, чтобы они достигли 100% показателя в кратчайшие сроки», - сказал губернатор.

Как пояснил Псковской Ленте Новостей Евгений Шапкин, муниципалитеты сами проводят работу по замене наружного оформления. Но в случае сомнений областная рабочая группа помогает решить вопросы, высылает эскизы с примерами того, как вывеска может выглядеть.

По его словам, проблемы есть, но все они решаемые. Иногда после демонтажа старой вывески под ней оказывается заложенный дверной оконный проем или требующий ремонта фасад. Но зато видны сами здания, которые раньше полностью были закрыты яркими и безвкусными баннерами. «В Гдове дома на центральной улице были скрыты под какими-то яркими штуками. Их сняли - появились здания», - сказал Евгений Шапкин.

Евгений Шапкин признался, что легче всего работать с федеральными «сетевиками»: торговыми сетями, сотовыми операторами. Они сразу делают вывески, соответствующие новым правилам. Но и в работе с местными компаниями принимаются оптимальные решения. Например, для магазинов «КООП» была разработана единая вывеска.

Члены рабочей группы посетили все районы области. «В целом, очень мало осталось не соответствующих дизайн-коду вывесок. Города и поселки выглядят не засоренными, убран весь «мусор» с фасадов. Это сразу бросается в глаза», - отметил член рабочей группы, дизайнер Михаил Гнедин.

Несмотря на то, что понятие дизайн-кода появилось в русском языке относительно недавно, сегодня это один из основных инструментов формирования комфортной городской среды. Дизайн-код учитывает местную специфику, особенности территории и позволяет серьезно преобразить города и поселки. И эти изменения не остаются незамеченными жителями.

Светлана Синцова

Фото Вадима Боченкова и Михаила Гнедина