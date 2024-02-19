В Петербурге рассказали о состоянии школьницы из Псковской области, пострадавшей в ДТП

Специалисты на врачебной конференции под председательством ректора Педиатрического университета Дмитрия Иванова обсудили состояние и перспективы лечения девочки, переведенной в клинику СПБГПМУ после аварии в Пушкиногорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медучреждении.
Фото: МЧС России
Состояние стабилизировано, девушка проходит лечение в офтальмологическом отделении. Врачи продолжают необходимые меры по сохранению органов зрения пациентки.
«Наша задача — обеспечить девушке высокое качество жизни, вылечить ее, реабилитировать, чтобы она могла развиваться, учиться и в будущем создать свою семью», - отметил ректор.
Родители навестили дочь в Педиатрическом университете и вернулись домой в Псковскую область. Они получают всю необходимую информацию о состоянии и лечении дочери.
По прогнозам, девочка продолжит лечение еще около 10 дней. При положительной динамике пациентку выпишут на амбулаторное лечение, с последующим посещением больницы для необходимых осмотров и коррекции лечения.
17-летнюю девочку, пострадавшую в ДТП в Псковской области, доставили в Педиатрический университет 13 февраля.
Напомним, 12 февраля автобус со школьниками съехал в кювет на дороге Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в Псковской области.
Автобус, перевозивший детей, ехал из Пустошки в Псков на экскурсию, в салоне находились 23 человека. Детям - 15-16 лет.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, несколько человек госпитализировали.
По предварительным данным, причиной ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе мог стать вынос прицепа большегрузной фуры на встречную полосу движения.