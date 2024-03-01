«Дневной дозор»: стоит ли упрощать трудоустройство подростков на заводы?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему упрощения трудоустройства подростков на заводы. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Нехватка кадров — один из рисков для российской экономики», - на этот факт в послании Федеральному Собранию, прозвучавшем в последний день февраля 2024 года, указал президент Владимир Путин. Кадровый дефицит в России с каждым годом, действительно, ощущается всё острее. В числе регионов, испытывающих недостаток в специалистах, по данным сервисов по поиску работы, значится и Псковская область. Аналитики подсчитали, что только за 2023-й год число новых вакансий и рабочих мест в регионе выросло на 25%. Специалисты уверены: единственный выход для бизнеса решить вопрос с острым дефицитом рабочих рук — нанимать тех кандидатов, подбор которых ещё 2–3 года назад для компании был невозможен, например, соискателей младше 18 лет.
Аналогичная картина складывается и в ряде других субъектов РФ. Поэтому решением проблемы озаботились на федеральном уровне. Помочь справиться с «кадровым голодом» решили, в первую очередь, заводам и фабрикам. Если говорить конкретнее, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов направил на заключение в кабмин законопроект, призванный упростить процесс трудоустройства на заводы для подростков.
По данным «Парламентской газеты», сейчас молодые люди в возрасте до 18 лет всё чаще хотят иметь собственный доход. Но устроиться они могут, как правило, лишь в службы доставки, заведения общепита и call-центры. И это в то время, когда стране нужны рабочие руки на заводах.
Попытка «убить одним махом двух зайцев» вызвала в обществе разногласия. С одной стороны, инициатива поможет подросткам раньше начать «восхождение по карьерной лестнице», даст возможность закрепиться на большом предприятии и получить «собственную копеечку». Но с другой... Насколько безопасной будет такая работа на заводах для подрастающего поколения? Не обернётся ли трудоустройство несовершеннолетних кадров для предприятий кучей дополнительных проверок и бумажной волокитой? О том, нужно ли упрощать процесс трудоустройства подростков на заводы - в программе «Дневной дозор».
Дефицит кадров на заводах есть. Но не всех подряд. Не хватает, в частности, так называемых «белых воротничков» — управленческого и инженерно-технического персонала, поделился подробностями директор ООО «Псков-Полимер», депутат областного Собрания Юрий Сорокин. По его словам, эти специалисты в дефиците не только на его предприятии, но и по всей стране. Вопрос о привлечении к работе на заводах подростков он приравнял с идеей о максимальном привлечении к труду всего населения, способного работать. Но здесь нужно понимать, что подросток — всё-таки ребёнок, хоть и имеющий паспорт. Так что если и допускать его к заводским процессам, то только к неопасным, безвредным для здоровья и не требующим присутствия наставника.
Директор великолукского кабельного завода Юрий Власюк между тем рассказал, что в подростках-разнорабочих его предприятие не заинтересовано. Завод пользуется услугами только высококвалифицированных специалистов, опытных опрессовщиков и волочильщиков, которые совершенствуются в этом направлении от 5 и более лет. Юрий Власюк подчеркнул: у завода есть потребность в узкопрофильных специалистах с опытом. Обучение новичков — довольно длительный процесс.
Идея упростить трудоустройство подростков на заводы обсуждается ни один год. На этот факт указал депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», экс-гендиректор завода электротехнического оборудования Александр Козловский. Он добавил, что в целом считает предложение хорошим. Однако есть некоторые нюансы, которые нужно учесть.
В целом положительно к идее устройства подростков на заводы относится и псковский промышленник, руководитель холдинга NPN Игорь Савицкий. Однако и он говорит о некоторых нюансах. Дорогу на предприятия работникам до 18 лет открывать можно и нужно, но перед этим следует принять закон о разделении ответственности: чтобы бизнес, обеспечивший юным сотрудникам безопасные условия труда и организовавший для них инструктаж о технике безопасности, не страдал от последствий, если новичок сам нарушит озвученные правила.
Идея с трудоустройством подростков на заводы — однозначное благо, поделилась видением вопроса председатель псковской общественной организации многодетных семей «Дети — наше будущее» Светлана Петрова. Она подчеркнула, что как человек, выросший в Советском Союзе, положительно относится ко всякой трудотерапии.
Позитивное мнение о федеральной инициативе и у депутата Псковской городской Думы, директора Центра кровельных и фасадных систем Дениса Иванова. Он признался, что собственного сына к работе привлекает с 14 лет. А заодно и его приятелей. Все юные работники имеют наставников, как того и требует закон. Ограничения, которые накладываются на труд несовершеннолетних, также соблюдаются, заверил Денис Иванов.
Законопроект имеет право на жизнь. Но раз уж речь идёт о несовершеннолетних, нужно учесть все детали — внимательно отнестись к вопросам наставничества, правилам охраны труда и медицинским осмотрам, перечислил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Он также добавил, что при устройстве на завод важно желание подростка. Принудительной такая «трудотерапия» быть не должна.
Инициатива, обсуждаемая на федеральном уровне, может коснуться в первую очередь тех подростков, которые осваивают или уже освоили программы среднего профессионального образования. Как гласит пояснительная записка к законопроекту, отправлять на вредные производства несовершеннолетних не будут, равно как и позволять им работать без медицинского осмотра и изучения правил охраны труда и техники безопасности.
К тому же решение идти (или не идти) на завод оставят на усмотрение «юных кадров». На этом фоне большинство наших сегодняшних собеседников в целом к идее относятся положительно. Некоторые даже размышляют о том, какие именно вакансии могли бы подойти для подростков. Но дёгтя в этой «бочке мёда» всё-таки достаточно.
Куда больше, чем начинающие специалисты, стране нужны опытные и квалифицированные. Те, которые смогут вывести экономику на качественно новый уровень и решить вопрос с импортозамещением. Да, может быть, среди тех, кто сегодня оканчивает профучилища, и есть те самые юные дарования. Но сколько лет пройдёт, пока они получат нужную квалификацию и будут готовы занять места управленцев и инженерно-технического персонала, в которых остро нуждаются заводы? Пожалуй, не один десяток...
Светлана Пикалёва