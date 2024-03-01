Общество

«Дневной дозор»: стоит ли упрощать трудоустройство подростков на заводы?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему упрощения трудоустройства подростков на заводы. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Нехватка кадров — один из рисков для российской экономики», - на этот факт в послании Федеральному Собранию, прозвучавшем в последний день февраля 2024 года, указал президент Владимир Путин. Кадровый дефицит в России с каждым годом, действительно, ощущается всё острее. В числе регионов, испытывающих недостаток в специалистах, по данным сервисов по поиску работы, значится и Псковская область. Аналитики подсчитали, что только за 2023-й год число новых вакансий и рабочих мест в регионе выросло на 25%. Специалисты уверены: единственный выход для бизнеса решить вопрос с острым дефицитом рабочих рук — нанимать тех кандидатов, подбор которых ещё 2–3 года назад для компании был невозможен, например, соискателей младше 18 лет.

Аналогичная картина складывается и в ряде других субъектов РФ. Поэтому решением проблемы озаботились на федеральном уровне. Помочь справиться с «кадровым голодом» решили, в первую очередь, заводам и фабрикам. Если говорить конкретнее, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов направил на заключение в кабмин законопроект, призванный упростить процесс трудоустройства на заводы для подростков.

По данным «Парламентской газеты», сейчас молодые люди в возрасте до 18 лет всё чаще хотят иметь собственный доход. Но устроиться они могут, как правило, лишь в службы доставки, заведения общепита и call-центры. И это в то время, когда стране нужны рабочие руки на заводах.

Попытка «убить одним махом двух зайцев» вызвала в обществе разногласия. С одной стороны, инициатива поможет подросткам раньше начать «восхождение по карьерной лестнице», даст возможность закрепиться на большом предприятии и получить «собственную копеечку». Но с другой... Насколько безопасной будет такая работа на заводах для подрастающего поколения? Не обернётся ли трудоустройство несовершеннолетних кадров для предприятий кучей дополнительных проверок и бумажной волокитой? О том, нужно ли упрощать процесс трудоустройства подростков на заводы - в программе «Дневной дозор».

Дефицит кадров на заводах есть. Но не всех подряд. Не хватает, в частности, так называемых «белых воротничков» — управленческого и инженерно-технического персонала, поделился подробностями директор ООО «Псков-Полимер», депутат областного Собрания Юрий Сорокин. По его словам, эти специалисты в дефиците не только на его предприятии, но и по всей стране. Вопрос о привлечении к работе на заводах подростков он приравнял с идеей о максимальном привлечении к труду всего населения, способного работать. Но здесь нужно понимать, что подросток — всё-таки ребёнок, хоть и имеющий паспорт. Так что если и допускать его к заводским процессам, то только к неопасным, безвредным для здоровья и не требующим присутствия наставника.

«Дети сейчас взрослеют раньше. Можно рассматривать вопросы по привлечению к труду подростков, если условия труда соответствуют их возрасту, если это не опасно для их здоровья, они эту работу хотят и могут выполнять. При таких обстоятельствах нужно принимать подростков на работу. Это похвальная инициатива в плане того, что подростки хотят работать, трудиться, самостоятельно зарабатывать карманные деньги. Приведу пример. Почему подросток не может в 14 лет упаковать обувь в коробочку? Это простая работа, которая ему по силам. Я привожу пример конкретно на своем предприятии, где я сразу же предложил бы работу подросткам, и уверен, что они справлялись бы не хуже, чем взрослые люди. Но любую хорошую инициативу можно буквально "завалить" регулированием, что в итоге не позволит осуществить здравую идею на практике»

Директор великолукского кабельного завода Юрий Власюк между тем рассказал, что в подростках-разнорабочих его предприятие не заинтересовано. Завод пользуется услугами только высококвалифицированных специалистов, опытных опрессовщиков и волочильщиков, которые совершенствуются в этом направлении от 5 и более лет. Юрий Власюк подчеркнул: у завода есть потребность в узкопрофильных специалистах с опытом. Обучение новичков — довольно длительный процесс.

«В услугах подростков не нуждаемся. Может быть, на заводах, где есть легкий труд, возможно, услугами молодежи будет интересно пользоваться. Молодежь пока не можем устроить, потому что процесс довольно сложный по изготовлению продукции. Нам пока это не очень интересно. Есть потребность в узкопрофильных специалистах. Мы набираем, обучаем, они становятся помощниками. Но для того, чтобы уже пройти путь до специалиста, который может уже сам производить продукцию, проходит порядка 3-4 лет. Тогда мы можем его освобождать, он может уже сам стоять на линиях и производить ту или иную продукцию».

Идея упростить трудоустройство подростков на заводы обсуждается ни один год. На этот факт указал депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», экс-гендиректор завода электротехнического оборудования Александр Козловский. Он добавил, что в целом считает предложение хорошим. Однако есть некоторые нюансы, которые нужно учесть.

«Я согласен, что эту систему надо упростить, но мы должны быть ответственными за наших детей, несмотря на то, что их необходимо приучать к труду. Я сам проходил такую практику еще в школьные годы, и мои дети проходили практику. Но все равно, мне кажется, здесь надо понимать, где они могут работать и на каких предприятиях. Это непростой вопрос. Есть вопросы к защите прав детей, к их безопасности в первую очередь. Я знаю, что такое производство на предприятии, там есть определенные риски и опасность для жизни. Надо сделать таким образом, чтобы детям было работать безопасно, в первую очередь».

В целом положительно к идее устройства подростков на заводы относится и псковский промышленник, руководитель холдинга NPN Игорь Савицкий. Однако и он говорит о некоторых нюансах. Дорогу на предприятия работникам до 18 лет открывать можно и нужно, но перед этим следует принять закон о разделении ответственности: чтобы бизнес, обеспечивший юным сотрудникам безопасные условия труда и организовавший для них инструктаж о технике безопасности, не страдал от последствий, если новичок сам нарушит озвученные правила.

«Я пошел на завод работать в шестом классе, отработал 1,5 месяца. После 9-го класса тоже попал, было хорошее трудовое воспитание. Мне понравилась работа на заводе, в дальнейшем я пошел туда, когда мне исполнилось 17 лет. По большому счету - это полезная инициатива. Только там есть один очень серьезный нюанс. У нас нет закона о разделении ответственности. Приходят подростки, их посылают на менее серьезное производство подальше от станков, подальше от электричества, подальше от тех мест, где что-то может упасть, создать какую-то потенциальную опасность. Может быть, конечно, это и правильно. Но, тем не менее, даже подметая улицу можно получить травму, подвергнуть ногу и опять будет отвечать предприниматель. Это неправильно, журналы есть, все везде расписались, инструктаж получили. Тем не менее, будет возбуждено административное дело или даже уголовное. Это серьезный момент, поэтому предприниматели очень неохотно берут на работу подростков, потому что ответственность очень большая, и будешь виноват в любом случае, что неправильно».

Идея с трудоустройством подростков на заводы — однозначное благо, поделилась видением вопроса председатель псковской общественной организации многодетных семей «Дети — наше будущее» Светлана Петрова. Она подчеркнула, что как человек, выросший в Советском Союзе, положительно относится ко всякой трудотерапии.

«Я считаю, что это очень даже полезно. Сама прошла через все это, так как я ребенок СССР. Практику мы проходили именно на заводах и получали пользу от того, что осваивали нужные по жизни профессии, расширяли круг общения. Нынешних детей нужно подпускать к сложным работам только с наставником после изучения техники безопасности. Это благо, потому что дети будут свои карманные деньги зарабатывать сами, будут ценить труд родителей и знать, как деньги поступают в семью. Все мои четверо детей, уже взрослые, прошли через трудотерапию летом. Я их не заставляла, это был их выбор: кто мыл машины, кто работал на стройке разнорабочим. Ничто им не помешало стать достойными людьми, получать золотые медали в школах и красные дипломы в университетах».

Позитивное мнение о федеральной инициативе и у депутата Псковской городской Думы, директора Центра кровельных и фасадных систем Дениса Иванова. Он признался, что собственного сына к работе привлекает с 14 лет. А заодно и его приятелей. Все юные работники имеют наставников, как того и требует закон. Ограничения, которые накладываются на труд несовершеннолетних, также соблюдаются, заверил Денис Иванов.

«Понятно, что они заняты в течение школьного года. Только летом у них свободное время. Летом работают все в полный рост. Надо приучать с детства к труду. Конечно, там ограничения есть, мы их соблюдаем. Но если законодатели упростят нам процедуру, мы только двумя руками "за", и будем больше ребят привлекать. Вот что они "шляются" по городу летом? Потом акты вандализма кругом. Пускай лучше на благо нашей страны работают».

Законопроект имеет право на жизнь. Но раз уж речь идёт о несовершеннолетних, нужно учесть все детали — внимательно отнестись к вопросам наставничества, правилам охраны труда и медицинским осмотрам, перечислил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Он также добавил, что при устройстве на завод важно желание подростка. Принудительной такая «трудотерапия» быть не должна.

«Была определенная практика: если молодому человеку или девушке понравилось это рабочее место, условия труда, они увидели бы перспективу роста, могли бы в дальнейшем укрепляться на производстве на этом предприятии. Важно, как мне видится, подумать и прописать для данной категории дополнительные особенные социальные гарантии, режим труда и отдыха. Здесь очень много аспектов. К этому вопросу необходимо подключить экспертное и профсоюзное сообщество. Если говорить, как профсоюзы будут контролировать последствия, режим труда, отдыха, соблюдения законных прав и интересов трудящихся данной категории, то здесь, с нашей стороны, проблем не возникнет. Мы на себя этот функционал возьмем, учитывая, что членом профсоюза можно быть с 14 лет».

Инициатива, обсуждаемая на федеральном уровне, может коснуться в первую очередь тех подростков, которые осваивают или уже освоили программы среднего профессионального образования. Как гласит пояснительная записка к законопроекту, отправлять на вредные производства несовершеннолетних не будут, равно как и позволять им работать без медицинского осмотра и изучения правил охраны труда и техники безопасности.

К тому же решение идти (или не идти) на завод оставят на усмотрение «юных кадров». На этом фоне большинство наших сегодняшних собеседников в целом к идее относятся положительно. Некоторые даже размышляют о том, какие именно вакансии могли бы подойти для подростков. Но дёгтя в этой «бочке мёда» всё-таки достаточно.

Куда больше, чем начинающие специалисты, стране нужны опытные и квалифицированные. Те, которые смогут вывести экономику на качественно новый уровень и решить вопрос с импортозамещением. Да, может быть, среди тех, кто сегодня оканчивает профучилища, и есть те самые юные дарования. Но сколько лет пройдёт, пока они получат нужную квалификацию и будут готовы занять места управленцев и инженерно-технического персонала, в которых остро нуждаются заводы? Пожалуй, не один десяток...

Светлана Пикалёва