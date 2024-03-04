Общество

Достижение уровнями воды неблагоприятных отметок прогнозируют в Псковской области

Начальник Всероссийский научно-исследовательский института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) Максим Бедило на селекторном совещании МЧС России представил доклад о возможных чрезвычайных ситуациях на март, сообщается на сайте института.

Он отметил, что обстановка на территории Российской Федерации развивается в соответствии с прогнозами. В частности, риски схода лавин и снежных масс, в том числе с перекрытием автомобильных дорог, сохраняются в горных районах ряда субъектов Российской Федерации. В горах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов существует вероятность схода «мокрых» лавин, ликвидация последствий от которых связана с большими трудозатратами и значительным увеличением времени.

По оценке специалистов ВНИИ ГОЧС, гидрологическая обстановка соответствует сезонным изменениям. Из-за затяжных оттепелей в Центральном и юге Северо-Западного федеральных округов произошло ослабление ледяного покрова на реках и озёрах, что повышает риски провалов людей и техники под лёд.

«В результате увеличения дневных температур до восьми градусов и снеготаяния весенний паводок начался в Луганской Народной Республике, Брянской, Новгородской, Псковской и Смоленской областях. В этих регионах произошло подтопление приусадебных участков и частично автомобильных дорог. В ближайшие дни прогнозируется достижение уровнями воды неблагоприятных отметок на реке Великая в Псковской области с подтоплением низменных мест населенных пунктов», - говорится в сообщении.

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По многолетним наблюдениям в первой декаде марта происходит вскрытие рек Воронежской и Ростовской областях, где повышаются риски подтоплений объектов инфраструктуры на пониженных участках местности.

Также по многолетним наблюдениям в марте увеличиваются риски природных пожаров в Республике Тыва, Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях. При этом основным источником возгораний является человеческий фактор.