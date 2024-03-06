Общество

Школьники-заводчане

Многие современные подростки отдыхают от учёбы с пользой: подрабатывают курьерами, промоутерами, расклейщиками объявлений, официантами. В то же время в производственной сфере наблюдается дефицит кадров, в связи с чем законодатели решили упростить трудоустройство молодых людей на заводы. И, тем самым, «убить двух зайцев» - ребята получат дополнительный источник дохода, а производства - недостающую рабочую силу.

Ждут ли несовершеннолетних на псковских предприятиях? Хочет ли современная молодёжь идти на фабрики, и насколько безопасной будет такая работа для подрастающего поколения? Ответы на эти и другие вопросы искала обозреватель Псковской Ленты Новостей.

Связать школы и промышленников

Отправить несовершеннолетних, прежде всего тех, кто осваивает или уже освоил программы среднего профессионального образования, на предприятия предложил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. До вредных производств подростков не допустят, да и без медицинского осмотра, изучения правил охраны труда и техники безопасности работать они не начнут. О принудиловке речи также не идёт - решение о том, идти на завод или нет, будут принимать сами юные кадры.

Большинство специальностей в России доступны с 14 лет. В прошлом году трудоустройство подростков упростили: теперь для заключения трудового договора с детьми в возрасте от 14 лет больше не требуется согласие органов опеки. Достаточно письменного разрешения одного из родителей. С 16 лет молодой человек может самостоятельно устроиться на работу.

О подготовке подростков, которые должны стать профессионалами своего дела и быть готовы трудиться в экономике XXI века, шла речь и в послании президента Федеральному Собранию 29 февраля. Владимир Путин назвал нехватку кадров одним из рисков для российской экономики и анонсировал разработку нового нацпроекта, призванного исправить ситуацию. В нём будут задействованы все уровни образования, а также будущие работодатели, которым рекомендовано приглашать к себе школьников и знакомить их с разными профессиями.

На данный момент в школах, в том числе в Псковской области, уже развернута масштабная программа профессиональной ориентации. Учащиеся, начиная с 6 класса, знакомятся с разными специальностями, в том числе во время экскурсий на производства. Особое внимание уделяется профориентации выпускников.

К примеру, учащиеся старших классов Тямшанской гимназии Псковского района недавно побывали на заводе «Титан-Полимер», где познакомились с производством БОПЭТ пленки.

«Мы хотим заинтересовать ребят уже со школьной скамьи, что предприятию нужны молодые энергичные специалисты. Сегодня мы показали школьникам практически все производственные процессы: первичную резку, формирование готовой продукции, лабораторию, где их ознакомили с полным перечнем используемого в производстве оборудования», - подвёл итоги экскурсии генеральный директор завода «Титан-Полимер» Кирилл Неретин. Предприятие запланировало цикл подобных мероприятий для школьников.

Посещение предприятий играет большую роль для учащихся выпускных классов, которым предстоит принятие важного решения - чем заниматься в будущем. С целью содействия в профессиональном самоопределении и трудоустройстве молодежи в регионе сейчас проводится ежегодная региональная профориентационная акция «Карьера» . Школьники проходят тестирование и анкетирование, посещают тематические уроки, профориентационные игры, тренинги, экскурсии, выставки, вебинары. Также в Псковской области открыт Молодежный кадровый центр, который знакомит ребят с самыми востребованными профессиями и помогает им выстроить свой карьерный путь.

Работа без опасности

Решение кадрового вопроса является важной для технологического суверенитета страны сферой, считает депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», экс-гендиректор завода электротехнического оборудования Александр Козловский.

«И здесь важным фактором является профориентация детей: буквально со школьной скамьи необходимо показывать им, как и зачем работает промышленность, реальный сектор экономики. В Псковской области эта практика связи школы и промышленных производств уже существовала, в том числе при поддержке Союза машиностроителей, дети посещают предприятия, их музеи, производственные площадки. Теперь это важнейшее направление выходит на новый уровень», - прокомментировал он послание президента.

В беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» (102.6 FM) Александр Козловский добавил, что идея упростить трудоустройство подростков на заводы обсуждается не один год, в целом парламентарий оценивает предложение положительно и считает его перспективным. Однако, есть нюансы, которые нужно учесть.

«Я согласен, что эту систему надо упростить, но мы должны быть ответственными за наших детей, несмотря на то, что их необходимо приучать к труду. Я сам проходил такую практику еще в школьные годы, и мои дети проходили практику. Но все равно, мне кажется, здесь надо понимать, где они могут работать и на каких предприятиях. Это непростой вопрос. Есть вопросы к защите прав детей, к их безопасности в первую очередь. Я знаю, что такое производство на предприятии, там есть определенные риски и опасность для жизни. Надо сделать таким образом, чтобы детям было работать безопасно, в первую очередь», - подчеркнул парламентарий.

На вопросы безопасности обратил внимание и директор ООО «Псков-Полимер», депутат областного Собрания Юрий Сорокин. Он призвал не забывать, что подросток - всё-таки ребёнок, хоть и имеющий паспорт. Поэтому несовершеннолетних стоит допускать только к неопасным, безвредным для здоровья и не требующим присутствия наставника заводским процессам.

«Дети сейчас взрослеют раньше. Можно рассматривать вопросы по привлечению к труду подростков, если условия труда соответствуют их возрасту, если это не опасно для их здоровья, они эту работу хотят и могут выполнять. При таких обстоятельствах нужно принимать подростков на работу», - заявил Юрий Сорокин. Он считает, что инициатива похвальна в плане того, что подростки хотят работать, трудиться, самостоятельно зарабатывать карманные деньги. При этом работа должна быть им по силам.

Положительно к идее устройства подростков на заводы относится и руководитель холдинга NPN Игорь Савицкий. Однако, по его мнению, сперва следует узаконить разделение ответственности: чтобы бизнес, обеспечивший юным сотрудникам безопасные условия труда и организовавший для них инструктаж по технике безопасности, не страдал от последствий, если новичок сам нарушит озвученные правила.

«Приходят подростки, их посылают на менее серьезное производство подальше от станков, подальше от электричества, подальше от тех мест, где что-то может упасть, создать какую-то потенциальную опасность. Может быть, конечно, это и правильно. Но, тем не менее, даже подметая улицу можно получить травму, подвергнуть ногу и опять будет отвечать предприниматель. Это неправильно, журналы есть, все везде расписались, инструктаж получили. Тем не менее, будет возбуждено административное дело или даже уголовное», - заметил псковский промышленник.

По его словам, именно поэтому предприниматели не всегда охотно берут на работу подростков: ответственность очень большая.

О необходимости учесть все детали и внимательно отнестись к вопросам наставничества, правилам охраны труда и медицинским осмотрам говорит и председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Кроме того, при устройстве на завод важно желание подростка, принудительной такая «трудотерапия» быть не должна. «Была определенная практика: если молодому человеку или девушке понравилось это рабочее место, условия труда, они увидели бы перспективу роста, могли бы в дальнейшем укрепляться на производстве на этом предприятии. Важно, как мне видится, подумать и прописать для данной категории дополнительные особенные социальные гарантии, режим труда и отдыха», - заметил представитель профсоюзов.

Человек будущего

В целом эксперты позитивно отзываются о федеральной инициативе, так как она создаст дополнительные условия для приёма на работу несовершеннолетних, в том числе проходящих обучение в учреждениях профобразования. Колледжи и сейчас активно сотрудничают с предприятиями, но на постоянную работу охотнее берут молодых людей, которым уже исполнилось 18 лет. В случае упрощения процедуры трудоустройства ребятам будет легче найти место для прохождения практики и впоследствии получить официальное трудоустройство, считает заместитель директора Псковского агротехнического колледжа, руководитель регионального координационного центра чемпионата «Профессионалы» Ольга Божкова.

По её наблюдениям, студенты по-настоящему задумываются о правильности своего выбора только на 3-4 курсе - как раз в тот момент, когда приступают к практике. И осознание может прийти быстрее, если сразу за практикой последует приём на работу.

Представитель агроколледжа констатировала, что престиж рабочих профессий и специалистов среднего звена повышается, такая тенденция наблюдается на протяжении последних 5-7 лет. Ярким тому доказательством служит тот факт, что более 50% выпускников девятых классов идут в колледжи.

«Система профессионального образования за последние годы изменилась в корне, наша материальная база обновилась, участие в грантовых конкурсах позволило создать такие условия, которые не всегда есть в высших образовательных учреждениях», - заметила Ольга Божкова.

По её словам, на производствах молодежь востребована, разные предприятия и организации регулярно обращаются в агроколледж в поисках специалистов. Всё чаще звучит запрос на тех, кто имеет базовые знания по тому или иному направлению. Например, если организации требуется электрик для работы в котельной, его готовы обучить нюансам прямо на рабочем месте, лишь бы была какая-то «база». И, конечно, желание работать и развиваться.

Первоначальный этап - профобразование - очень важен, но гораздо большее значение имеет самообразование и желание чего-то достигать, подтвердил директор великолукского кабельного завода Юрий Власюк. По его мнению, к труду нужно приучать с детства. «Я считаю, что каждый подросток должен знать, как зарабатываются деньги, и понимать, что человек труда - это человек будущего. Сейчас многие идут в IT, много менеджеров, юристов, экономистов, бухгалтеров. Но кто-то же должен печь хлеб, собирать машины, производить конечный продукт, без этого нельзя», - подчеркнул промышленник.

Он рассказал, что высококвалифицированным сотрудникам среднего звена на заводах Псковской области хорошо платят. К примеру, хороший токарь в Великих Луках может зарабатывать 200 тысяч рублей. А в Пскове оператору станка ЧПУ с опытом 10-12 лет платят 250 тысяч рублей на руки. У таких специалистов нет высшего образования, но есть старание и желание качественно выполнять свою работу.

«Уже сейчас в обществе появляется понимание, что человек труда, который производит продукт своими руками, должен получать больше. У нас на заводе уровень зарплат выше среднеобластного показателя, я своих коллег поддерживаю, особенно людей труда, целый ряд сотрудников получает зарплату выше, чем менеджер и бухгалтер», - поделился Юрий Власюк.

По его словам, хороший сотрудник на предприятии может получать зарплату на уровне заместителя директора или даже директора. При этом многое зависит от руководителя и от самого человека, который должен быть стабильным в части отсутствия вредных привычек, иметь желание трудиться и приносить пользу организации. На большинстве заводов это ценится, таких работников руководители берегут и будут удерживать и заинтересовывать ценные кадры, чтобы они не перешли в другую компанию.

«Если ребёнок будет знать, что его отец, слесарь 5-го разряда, зарабатывает 200 тысяч, и у семьи есть возможность купить квартиру, хорошую машину, он не пойдет искать ветра в поле. Он пойдет по стопам отца, создаст свою семью, в которой тоже всё будет», - Юрий Власюк уверен, что престиж рабочих профессий нужно поднимать личным примером.

Российские производства остро нуждаются в квалифицированных кадрах среднего звена, и начинающие специалисты вполне могут удовлетворить этот запрос. Главное условие - должный уровень подготовки, который должны обеспечить учреждения профобразования в тесной связке с потенциальными работодателями. И, конечно же, сами юные работники должны быть заинтересованы в трудоустройстве, что также зависит от грамотной профориентации и взаимодействия всех заинтересованных структур.

Ульяна Лаблюк