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Блоги / Ульяна Ловыгина

Заводы - школьникам?

29.09.2023 12:18|ПсковКомментариев: 0

«Будешь плохо учиться - пойдешь на завод», - думаю, такую страшилку помнят многие дети, рожденные на рубеже веков. Редкий родитель, работавший на производстве, желал того же своим отпрыскам. Скорее, наоборот: получай хорошие оценки, поступай в университет на востребованную специальность, чтобы не горбатиться до старости, как мать и отец. Низкая оплата тяжёлого физического труда тысяч заводчан и стремление привить молодёжи стереотип о единственном способе «выбиться в люди» возвели в абсолют высшее образование и свели на нет важность среднего профессионального. Очевидный итог - дичайший дефицит рабочего класса и переизбыток представителей более привлекательных сфер.

Но ведь кому-то нужно поднимать страну с колен, заниматься импортозамещением и выполнять оборонзаказ. Вот лучшие умы и задумались о «повышении престижа рабочих профессий». Но как это сделать? Для начала решили заняться трудовым воспитанием школьников и отвести их на заводы.

 

Равнение на Афоню?

Молодые люди, которых сегодня планируют отправить на прогулку по производствам, с детства усвоили: слесарями, фрезеровщиками или монтажниками становятся только «неудачники», которые не смогли поступить в вуз. Рабочие профессии нынче воспринимаются с иронией в лучшем случае, а чаще - пренебрежительно. Это отчасти результат идеологического воздействия на общество: по телевидению человека труда с завидной регулярностью выставляли в образе лузера, ничего не добившегося в жизни, склонного к пьянству и асоциальному поведению.

Возьмём, хотя бы, советский и российский кинематограф. С ходу на ум не приходит ни одной картины, где рабочие были бы представлены в настолько выгодном свете, что сразу захотелось бы им уподобиться. Где хоть один современный «Афоня», всю жизнь мечтавший стать пьющим сантехником? Если уж кто и пошёл по стопам советского киногероя, так не от хорошей жизни. А кто встречал Катерину, которая подобно своей тёзке из фильма «Москва слезам не верит» сначала работала штамповщицей на машиностроительном заводе, а после того, как стала директором, решилась связать свою жизнь с простым слесарем?

Эти фильмы многим вовсе не знакомы. А других, хоть как-то возвеличивающих рабочие профессии, пока не сняли. Поэтому видят и впитывают то, что есть. Масса молодых людей выбирают юридический факультет, насмотревшись детективных сериалов об успешных адвокатах и раскрытых ими преступлениях, или экономический - после просмотра «мыльных опер» о хорошо зарабатывающих бизнесменах. А сколько девушек после выхода в прокат «Дьявол носит Prada» связали свою жизнь с миром глянца?!

Молодежь скептически относится к техническим специальностям, и её вполне можно понять. Они равняются на тех, кого воспевают на каждом углу, они не хотят быть неудачниками, ищут жизни лучше той, которую, возможно, видели в детстве. Бегут сломя голову из провинции, предпочитают тяжёлому труду на предприятиях офисную работу, причём порой даже за меньшую зарплату. Зато меньше «пыли» и больше комфорта.

Однако с обилием на рынке труда гуманитариев и прочих товарищей, которым порой приходится кричать «свободная касса» при наличии диплома о высшем образовании, надо что-то делать. Производственники, как никогда остро, нуждаются и в рабочих, и в инженерах, и в управленцах. Но никто из перечисленных специалистов на заводы не идёт.

Долой старые стереотипы - даешь новые!

Эксперты считают, что всё дело в стереотипах и мифах о профессии человека труда, которые нужно срочно развенчивать. Большие надежды возлагаются на профориентацию в школах, звучат предложения проводить аналогичные мероприятия в детских садах. Недавно в Министерстве просвещения РФ задумали водить школьников на заводы, где те увидят современные производства в лучшем свете, проникнутся уважением к рабочим и после обязательно выберут инженерно-технические специальности.

С одной стороны, мы движемся в верном направлении, ведь всё начинается из детства. По словам псковских родителей, для их детей уже сейчас периодически организуют экскурсии на производства, и ребятам в целом нравится. К примеру, в ППК практикуют такие походы для учащихся младших классов. Мама одного из учеников вспомнила, как её сын вместе с одноклассниками побывал на одном из псковских заводов ещё в третьем классе. Там ребятам рассказали и показали, как работает цех по производству хлебобулочных изделий, угостили продукцией. Только вот непреодолимого желания связать свою жизнь с пищевой промышленностью у детей не возникло. «Работу показали как трудную и физически затратную, упомянули про выходы в ночные смены. Большинство детей не захотели туда возвращаться. Но им понравился аромат хлеба, добрые и позитивные сотрудники», - поделилась псковичка.

Она также задалась вопросом, почему экскурсия была платной: одно дело музей, другое - производства, которые получают прибыль с продаж, негоже им зарабатывать ещё и на потенциальных кадрах. К слову, половина класса не попали на экскурсию, так как финансово её не потянули.

Другая мама, дочь которой побывала на том же заводе, заметила, что работники активно зазывали ребят трудоустраиваться сразу после 9-го класса. Мол, школу можно и не оканчивать. Это не понравилось многим родителям, которые ориентируют детей на учёбу в 11-м классе.

Таким образом, достойная инициатива может с треском провалиться, если школьникам покажут и расскажут что-то не то. Хорошо, если их отведут на суперсовременный завод с передовым оборудованием и подкованными сотрудниками, которые с искренними улыбками на лицах поговорят с ребятами о плюсах своей профессии. А может случиться и так, что где-нибудь в небольшом городке дети попадут на шумное, грязное производство, работники которого никогда не слышали ни о новых технологиях, ни о спецодежде, а похвастаться могут только больной спиной и низкими доходами. Картина так себе.

Я прекрасно понимаю молодежь, которой не хочется работать в таких условиях, да ещё и за копейки. Современные дети в чём-то умнее советских, имеют доступ к огромному количеству информации и ни за что не будут делать того, чего им не хочется. У них есть альтернатива, которой были лишены предыдущие поколения. Для получения карманных денег теперь совсем не обязательно разгружать вагоны, можно, к примеру, ходить по улицам в костюме плюшевого медведя. А если повезёт стать популярным блогером, то о работе в традиционном понимании этого слова вообще думать не придётся.

Прежде, чем эта самая избалованная тик-током молодежь отправится на прогулку по заводам, надо привести последние в должный вид. И, конечно же, не забыть о трудящихся. Мало закупить современную технику, надо замотивировать работать на ней тех, кто ещё не разбежался. Почему люди увольняются с промышленных фабрик? Всё просто: там тяжело физически и мало платят. Поэтому производственникам, которые пока не могут назваться передовиками, пора основательно подтянуться.

Кроме того, «зумеров» нужно заинтересовать чем-то, что им точно придётся по вкусу. К примеру, продвигать рабочие профессии в соцсетях, причём именно так, как это сейчас принято. Некоторые псковские предприятия в этом плане сделали шаг вперёд и начали рассказывать о себе и сотрудниках в интернете. Но они пока не могут основательно вклиниться в медиаполе детей. Перебить потребляемый ребятами бесполезный, но качественный контент можно только ещё более крутым и забавным. Простые текстовые истории из жизни трудяг не могут конкурировать с танцорами и котиками. А вот если люди труда устроят какой-нибудь модный челлендж на заводскую тематику, у них есть шанс. Ну не получается у нас развеять старые стереотипы, так давайте сформируем новые!

Повышать зарплаты, а не престиж

Последнее время на страницах СМИ всё чаще мелькает информация о росте престижа рабочих профессий и количества желающих поступить в ссузы. Мол, вот они, первые плоды популяризации человека труда, и совсем скоро на пороге фабрик выстроятся в очереди. Есть подозрение, что львиная доля студентов колледжей никогда не пойдёт работать по специальности, так как учёба для них - просто необходимость получить хоть какое-то образование и корочку, на которой настаивают родители. Само же подрастающее поколение как не хотело работать на производстве, так и не хочет: «Ловить там нечего». К сожалению, им никто не рассказал, что дела обстоят иначе.

Приведу пример из жизни. В моём окружении есть люди, не имеющие вообще никакого образования, кроме школьного, и, соответственно, специальности. Они не просиживают штаны в офисах, как делают многие, кому не довелось выучиться хоть на кого-то, и предпочли менеджменту среднего звена «работу в полях». Речь, конечно же, не о посевной или уборке картофеля, а о тех рабочих профессиях, которых многие так чураются. Плотник, монтажник, швея, повар, сварщик - звучит не очень круто, правда? Но лишь до момента, пока вы не узнаете уровень дохода этих специалистов, даже тех, которые по тем или иным причинам не получили «корочек» и научились всему на практике. Естественно, если они мастера своего дела и, как правило, трудятся в частных компаниях, либо на себя. На госпредприятиях квалифицированные кадры редко задерживаются, так как оплата и условия труда там оставляют желать лучшего, за редким исключением.

По сути, дело совсем не в престижности той или иной профессии, а в оплате труда её представителя. Пока «офисный планктон» (при всём моём уважении к этим важным и нужным людям) получает больше или трудится в лучших условиях, чем рабочий на производстве, последний будет не в моде. То же самое, кстати, касается врачей, учителей и прочих бюджетников, дефицит которых тоже присутствует.

Не хватает каких-то специалистов? Платите больше оставшимся, пускай они будут довольны своей зарплатой и смогут содержать свои семьи. Организуйте сотрудникам комфортное пребывание на работе, оснастите их рабочие места современной техникой, - да оттуда и уходить не захочется! Разве что домой, где люди труда с гордостью поведают детям, чем занимаются, своим примером покажут, как это здорово и престижно. А заодно покажут забавный ролик, снятый с коллегами по цеху. Только после этого на фабрики и заводы потянутся молодые, талантливые и увлеченные.

Ульяна Ловыгина

Иллюстрации сгенерированы с помощью нейросети Kandinsky 2.2

Теги: #дети #школьники #производство #завод
Источник: Псковская Лента Новостей
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