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Общество

Учащиеся Тямшанской гимназии первыми оценили работу второй линии завода «Титан-Полимер»

02.02.2024 09:49|Псков

Учащиеся старших классов Тямшанской гимназии Псковского района посетили завод «Титан-Полимер» с экскурсией, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С работой предприятия школьников познакомил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Кирилл Неретин. Ученики старших классов узнали, как производится БОПЭТ пленка, побывали в лаборатории завода, на участке первичной резки, а также с интересом понаблюдали за автоматической подачей рулонов и паллет с готовой продукцией на склад.

Сейчас завод завершил пуско-наладочные работы на второй линии по выпуску БОПЭТ пленок.

«На сегодняшний момент закончены пуско-наладочные работы на второй линии. То есть мы вышли на стабильный производственный процесс и наращивание мощностей, в перспективе они составят 72 тыс. тонн БОПЭТ пленки в год. Есть заказы на различные толщины пленки, мы их выполняем. Сейчас занимаемся увеличением производственной мощности», – рассказал Кирилл Неретин.

Посещение учащимися гимназии производственного цеха завода стало первым в 2024 году из запланированного «Титан-Полимером» цикла экскурсий на предприятие.

«Для нас это первая экскурсия. Нам это важно. Мы хотим заинтересовать ребят уже со школьной скамьи, что предприятию нужны молодые энергичные специалисты. Сегодня мы показали школьникам практически все производственные процессы: первичную резку, формирование готовой продукции, лабораторию, где их ознакомили с полным перечнем используемого в производстве оборудования», – добавил генеральный директор завода «Титан-Полимер».

Во время экскурсии школьники активно интересовались, как устроено производство и получили ответы на все вопросы.

Учитель иностранного языка Тямшанской гимназии Екатерина Андала отметила, что посещение предприятия имеет особую важность для учащихся выпускных классов, так как может помочь им в профориентации.

«Мы благодарны за приглашение. Экскурсия проходила в рамках профориентации, классы выпускные. Мы считаем, что это будет очень полезно», – отметила она.

Школьникам рассказали о работе предприятия, открытых вакансиях, а также показали образцы пленки. Так, учащийся Тямшанской гимназии Владислав Пельбаум для себя отметил высокий уровень автоматизации на производстве. «Завод современный, здесь видно использование новых технологий. Нам рассказали, что здесь практически все полностью автоматизировано. Это тоже классно. Люди просто контролируют процесс из-за пульта управления», – поделился впечатлениями Владислав Пельбаум.

Учащаяся Тямшанской гимназии Ангелина Орехова по итогам экскурсии отметила, что в будущем хотела бы работать на заводе «Титан-Полимер. Девушке больше всего запомнилась лаборатория и демонстрация готовой продукции - рулонов БОПЭТ пленки.

Теги: #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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