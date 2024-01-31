Общество

В Псковской области стартовала профориентационная акция «Карьера»

Ежегодная региональная профориентационная акция «Карьера» стартует во всех муниципальных образованиях Псковской области с 1 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, она проводится органами службы занятости региона при участии специалистов в области образования, работодателей и социальных партнеров.

Целью проведения акции является содействие в профессиональном самоопределении и трудоустройстве молодежи.

В рамках акции используются различные формы работы: тестирование, анкетирование, тематические уроки, профориентационные игры, тренинги, экскурсии, выставки, вебинары. Профориентационные мероприятия помогают раскрыть потенциал молодых людей и формировать у них готовность к осознанному и самостоятельному построению карьеры и реализации перспектив своего профессионального и личностного развития.

«В этом году мы вступили в комплексную модернизацию службы занятости населения, которая несет изменения не только внешние, но и внутренние, поэтому в свою работу мы внедряем ряд принципов и меняем форматы взаимодействия. Акция "Карьера", в предыдущие периоды проходила только в первом полугодии, теперь будет действовать на протяжении всего года, работа станет более многогранной, будут использоваться новые методы и инструменты работы с молодежью», - прокомментировала председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.

Отметим, что в прошлом году участниками акции «Карьера» стали 3 662 школьника из 101 общеобразовательной организации Псковской области и 1 413 выпускников среднего профессионального и высшего образования из 20 профессиональных образовательных организаций региона.