Общество

Чебурашка пришел на избирательный участок в Куньинском районе

Чебурашка пришел на участковый избирательный участок № 455 в Куньинском районе во второй день голосования - 16 марта.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Известный персонаж пришел на участок с паспортом, но проголосовать не смог – ему было меньше 18 лет.

Отметим, брелок и стикер-наклейку на одежду или рюкзаки вручают в подарок избирателям, проголосовавшим в первый раз, в Псковской области.

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Напомним, голосование на выборах президента России стартовало 15 марта. Избирательные участки открылись в 8.00, отдать свой голос сегодня можно будет до 20.00. Голосование длится три дня и завершится в воскресенье, 17 марта, в 20.00. Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени.

Явка на выборах президента России в Псковской области по состоянию на 15.00 16 марта составила 43,68% (с учетом ДЭГ).