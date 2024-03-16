Политика

Явка на выборах президента России в Псковской области перешла за 40%

Явка на выборах президента России в Псковской области по состоянию на 15.00 16 марта составила 43,68% (с учетом ДЭГ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

По состоянию на 15.00 проголосовали 216 294 человек. На избирательных участках отдали свой голос 151 492 человека из 417 162 избирателей (36,31%), с использованием ДЭГ проголосовало 64 802 человека — 83,03%

Напомним, голосование на выборах президента России стартовало 15 марта. Избирательные участки открылись в 8.00, отдать свой голос сегодня можно будет до 20.00. Голосование продлится три дня и завершится в воскресенье, 17 марта, в 20.00.

Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени на портале.