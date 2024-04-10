Общество

«Экопром» принимает участие в ярмарке вакансий в Пскове

Ярмарка вакансий, на которой филиал «Экопром» представил вакансии водителя, диспетчера и подсобного рабочего проходит в Областном центре занятости населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Филиал «Экопром» на рынке труда присутствует более 5 лет. В связи с регулярным расширением зоны обслуживания, региональный оператор одно из предприятий, которое постоянно расширяет свой штат, предлагая соискателям стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

«Подходите к сотрудникам на ресепшене, заполняйте анкету и возможно именно Вы станете частью нашей команды!» - призвали в «Экопроме».