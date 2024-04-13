«Постскриптум»: 30-летие регпарламента, новый иноагент и когда отключать отопление? ВИДЕО

Банкноту с признаками подделки изъяли в Пскове

Колдун из Порховского района Виталий Рожков продолжил участие в «Битве экстрасенсов»

Стало известно, сколько российских туристов сейчас находится в Иране

Более 2 тысяч человек стали участниками регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства