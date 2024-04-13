Общество

Врач предупредила о рисках сидячей работы

Малоподвижный образ жизни приводит к нежелательным последствиям для фигуры и здоровья. Человек, который долго сидит в течение дня, может не только набрать лишний вес, но и приобрести определенные заболевания, уверена врач-диетолог, реабилитолог, спортивный врач Ольга Перевалова.

«Офисная задница – очень актуальная тема. Если человек пятидневку с 9:00 до 17:00 проводит в кресле перед компьютером, то со временем его фигура может сильно измениться, потому что отсутствует движение. Ведь основной потребитель энергии – это мышцы. И при долгом сидении мышцы, в том числе мышцы ягодиц, которые отвечают за ходьбу, начинают атрофироваться. Ослабевает лимфатическая система, которая должна поднимать лимфу от ног к сердцу. А это уже серьезное нарушение, поскольку ее (лимфатической системы – ред.) задача – удаление продуктов жизнедеятельности наших клеток. Если человек много лет сидит, то возникает проблема лимфостаза», – отметила Перевалова.

Наряду с этим происходит образование жировых отложений в организме, продолжила она.

«Лишние калории всегда преобразуются в жир. У женщин при сидячем образе жизни может формироваться особый тип ожирения – "груша", когда растут ягодицы и валики на бедрах, появляется целлюлит. Здесь высокие риски развития варикозной болезни и отеков к концу дня», – приводит слова Переваловой радио Sputnik.

Другой тип ожирения чаще встречается у мужчин, хотя женщины тоже могут им страдать, добавила врач.

«Мужской вариант ожирения чаще проходит по типу "яблока", когда в области живота накапливается висцеральный жир. В этом случае в перспективе могут возникнуть риски сердечно-сосудистых заболеваний, инсулинорезистентность и сахарный диабет», – предостерегла Перевалова.

Как только наметились изменения в фигуре, надо принимать срочные меры, советует спортивный врач.

«Прежде всего надо сесть на диету и заняться физкультурой. Желательно много ходить пешком, ездить на велосипеде, бегать по утрам, качать брюшной пресс. Можно делать аэробику на стуле. Это простые упражнения на сжимание и разжимание ягодиц, скручивание, потягивание, махи ногами в стороны, назад и вперед возле стула. Такие регулярные физкультурные паузы во время работы рекомендованы в качестве профилактики», – заключила Перевалова.