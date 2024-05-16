Общество

Ярмарку вакансий организовали для осужденных в Середке

Ярмарку вакансий провели для осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии №4, в селе Середка Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Ярмарка состоялась по совместной инициативе УФСИН России по Псковской области и комитета по труду и занятости региона. Участие в мероприятии приняли представители нескольких предприятий и организаций Псковского района, а также работники центра занятости населения.

Встреча осужденных с гостями прошла в рамках занятия в Школе подготовки к освобождению. Потенциальные работодатели довели до собравшихся актуальную информацию по имеющимся на их объектах вакансиям, рассказали об условиях труда, заработной плате, озвучили критерии, по которым проводится отбор кандидатов для последующего трудоустройства.

Кроме того, специалисты ЦЗН познакомили присутствующих с актуальным состоянием рынка труда города Пскова, банком вакансий и видами профессионального обучения и дополнительного образования по направлению службы занятости. В ходе разговора акцент был сделан и на способы подбора работы через портал «Работа в России».

В завершение встречи спикеры ответили на вопросы, приняли заинтересовавшихся граждан на индивидуальные беседы и раздали информационные буклеты.