Псковские росгвардейцы изъяли 43 единицы оружия за неделю

Сотрудники подразделений лицензионно‑разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 35 проверок условий хранения оружия и патронов у граждан с 17 по 23 августа. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе мероприятий выявлено восемь административных правонарушений, из оборота изъято 43 единицы оружия и около 100 боеприпасов.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Управление Росгвардии напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия регулируется федеральным законом «Об оружии».

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, который обеспечивает его сохранность.