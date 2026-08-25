Отработка механизма устного экзамена по истории для девятиклассников планируется в 2026/27 учебном году

Министерство просвещения РФ сообщило о планах отработать механизм устного экзамена по истории для учеников девятых классов в 2026/27 учебном году.

«В новом учебном году планируется отработать механизм устного экзамена по истории, который девятиклассники будут сдавать начиная с 2027/28 учебного года перед основным государственным экзаменом», - заявили в пресс-службе министерства.

Там отметили, что это решение направлено на развитие навыков выражения мысли и формирования мировоззрения у школьников, пишет «Интерфакс».

3 марта министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что в российских школах с 2027/2028 учебного года введут устный экзамен по истории для всех учеников 9 класса. Он отметил, что на экзамене по истории будет проверяться, «как думает, размышляет школьник». Кравцов добавил, что «устный экзамен будет проводиться в форме допуска к государственной итоговой аттестации».

Обязательный устный экзамен по истории планируется провести для всех девятиклассников в феврале-марте 2028 года, вне основного экзаменационного периода, чтобы не создавать перегруз для детей и учителей, сообщил в свою очередь 29 мая глава Рособрнадзора Анзор Музаев.