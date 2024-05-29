Общество

Площадь защитных лесов в РФ выросла за год на 1,2 млн га

Площадь особо ценных защитных лесов выросла в России за год на 1,2 млн га, в то время как леса для промышленной заготовки древесины сократились на 681 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза).

«На сегодняшний день в России 1,19 млрд га всех категорий земель, на которых растут или должны расти леса. Сюда входят как государственный лесной фонд, так и леса в населенных пунктах, леса под управлением ведомств, отвечающих за оборону и безопасность, а также леса особо охраняемых природных территорий. За год общая площадь таких земель увеличилась на 54,5 тыс. га. Площадь защитных, особо ценных лесов, расположенных на всех категориях земель, составила 319,1 млн га, это на 1,2 млн га больше, чем годом ранее. Из них 286,8 млн га расположены на землях гослесфонда», - говорится в сообщении.

Непосредственно площадь земель государственного лесного фонда составила почти 1,15 млрд га. Динамика за год - плюс 107 тыс. га. Площадь земель, покрытых лесом, увеличилась на 84,5 тыс. га, таким образов в России 765,4 млн га земель, на которых растет высокий и сомкнутый лес, а недавно высаженный лес и молодняки в эту категорию не входят. При этом резервные леса расположены на 265,3 млн га, их площадь практически не изменилась. В то же время леса, предназначенные для промышленной заготовки древесины, теперь занимают площадь 593,6 млн га. За год мест, где можно рубить лес, стало существенно меньше - минус 681 тыс. га.

Запас древесины в российских лесах держится на уровне 79 млн куб. м, ее естественный прирост составил свыше 1 млн куб. м в год. Расчетная лесосека, то есть объем древесины, который разрешается заготавливать, - 726 млн куб. м в год. В среднем за год вырубают не более 200-230 млн куб. м спелых и перестойных деревьев. Заготовка в таких объемах не может оказать негативное воздействие на экосистему, отметили в Рослесинфорге.