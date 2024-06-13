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Общество

Забитый живодёром щенок в Порховском районе отказывается от еды и слепнет

14.06.2024 15:29|ПсковКомментариев: 1

Забитый живодёром щенок по кличке Катыш в Порховском районе отказывается от еды. Об этом сообщается в группе приюта «Добрый» (Северо-Запад) в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: приют «Добрый»

«Срочные новости по маленькому избитому Катышу! Неутешительные. Отказался от еды. Ухудшение прогнозов по зрению, сетчатка отошла. Давление высокое, тошнит. Из положительного: не увеличилась свободная жидкость в брюшной полости. В целом, состояние прежнее, за исключением неблагоприятного прогноза по зрению и отказа от еды», - говорится в сообщении.

Помочь в лечении собаки можно по реквизитам:

  • На карту 4817 7603 5281 2345 (без пробелов), Сбер. Т. С. Журавлёва. Карта привязана к номеру: 89602295880.
  • PayPal TatianaS87@mail.ru
  • АНО зооприют «Добрый» (Северо-Запад). Расчётный счёт: 40703810951000000446. ИНН: 6017011820. КПП: 601701001. ОГРН: 1166000050193. Банк: Псковское отделение №8630 ПАО Сбербанк. БИК: 045805602. Кор. счёт: 30101810300000000602
Теги: #Порховский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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