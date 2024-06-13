Общество

Забитый живодёром щенок в Порховском районе отказывается от еды и слепнет

Забитый живодёром щенок по кличке Катыш в Порховском районе отказывается от еды. Об этом сообщается в группе приюта «Добрый» (Северо-Запад) в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: приют «Добрый»

«Срочные новости по маленькому избитому Катышу! Неутешительные. Отказался от еды. Ухудшение прогнозов по зрению, сетчатка отошла. Давление высокое, тошнит. Из положительного: не увеличилась свободная жидкость в брюшной полости. В целом, состояние прежнее, за исключением неблагоприятного прогноза по зрению и отказа от еды», - говорится в сообщении.

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