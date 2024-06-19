Общество

Дополнительные психолого-педагогические классы откроются в регионе в новом учебном году

Дополнительные психолого-педагогические классы откроются в Псковской области в новом учебном году. Управленческие команды образовательных организаций Псковской области начали обучение на площадке Псковского областного института повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО).





Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОИПКРО, в течение двух дней в формате повышения квалификации педагоги изучат вопросы организационно-педагогического обеспечения деятельности в сфере сопровождения профильных психолого-педагогических классов в образовательных организациях Псковской области.



«Если мы хотим сформировать качественный кадровый резерв на будущее, обеспечить непрерывную передачу педагогического опыта, то нужно начинать работать уже сейчас», – отметила врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова. По ее словам, институт как оператор проекта по созданию психолого-педагогических классов в Псковской области окажет управленческим командам образовательных организаций всю необходимую методическую и информационную поддержку.





Создание психолого-педагогических классов способствует выявлению учеников с педагогической одаренностью и направлено на восполнение дефицита педагогических кадров в регионе. За время обучения в профильном классе школьники овладеют азами педагогики и психологии, что позволит им более осмысленно подойти к выбору педагогической профессии на следующей ступени образования.



Напомним, в 2023 году в Псковской области были открыты 10 психолого-педагогических классов в Пскове, Великих Луках, Опочецком, Пустошкинском, Островском и Невельском районах. Куратором проекта по созданию психолого-педагогических классов в Псковской области является региональный комитет по образованию, оператором – ПОИПКРО.