Общество

Более 100 наблюдателей подготовит Общественная палата Псковской области

Более 100 общественных наблюдателей от Общественной палаты Псковской области будут работать на избирательных участках региона на муниципальных выборах в сентябре. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Александр Седунов на пресс-конференции, посвященной началу работы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Единый день голосования, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Уверены, что в течение лета, в течение июля, все они пройдут обучение. Наблюдение за ходом голосования имеет принципиально важное значение. Хочу напомнить, что в Псковской области во всех избирательных кампаниях будет применяться дистанционное электронное голосование», - сказал Александр Седунов.

Председатель региональной Общественной палаты отметил, что количество наблюдателей от Общественной палаты будет подготовлено «с запасом», чтобы обеспечить непрерывное наблюдение на участках. Всего планируется подготовить около 140-150 человек.

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Напомним, в сентябре в Псковской области пройдут выборы депутатов Собрания депутатов Плюсского, Дновского, Порховского, Усвятского, Бежаницкого муниципальных округов первых созывов, выборы главы Гдовского района, дополнительный выборы депутата Псковской городской Думы по округу №5, а также выборы депутатов Собрания депутатов сельских поселений «Карамышевская волость», «Середкинская волость» четвертых созывов, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Шелковская волость» второго созыва по четырехмандатному избирательному округу №3, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №10, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва по двухмандатному избирательному округу №4 и досрочные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Красноармейская волость» пятого созыва.