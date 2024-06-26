Более 100 наблюдателей подготовит Общественная палата Псковской области

Более 100 общественных наблюдателей от Общественной палаты Псковской области будут работать на избирательных участках региона на муниципальных выборах в сентябре. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Александр Седунов на пресс-конференции, посвященной началу работы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Единый день голосования, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Председатель региональной Общественной палаты отметил, что количество наблюдателей от Общественной палаты будет подготовлено «с запасом», чтобы обеспечить непрерывное наблюдение на участках. Всего планируется подготовить около 140-150 человек.
Напомним, в сентябре в Псковской области пройдут выборы депутатов Собрания депутатов Плюсского, Дновского, Порховского, Усвятского, Бежаницкого муниципальных округов первых созывов, выборы главы Гдовского района, дополнительный выборы депутата Псковской городской Думы по округу №5, а также выборы депутатов Собрания депутатов сельских поселений «Карамышевская волость», «Середкинская волость» четвертых созывов, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Шелковская волость» второго созыва по четырехмандатному избирательному округу №3, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №10, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва по двухмандатному избирательному округу №4 и досрочные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Красноармейская волость» пятого созыва.