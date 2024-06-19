Политика

Старт 13 избирательным кампаниям дали в Псковской области

Старт 13 избирательным кампаниям, который пройдут в Единый день голосования, 8 сентября, официально дан в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облизбиркома.

В регионе пройдут выборы депутатов Собрания депутатов Плюсского, Дновского, Порховского, Усвятского, Бежаницкого муниципальных округов первых созывов, выборы главы Гдовского района, дополнительный выборы депутата Псковской городской Думы по округу №5, а также выборы депутатов Собрания депутатов сельских поселений «Карамышевская волость», «Середкинская волость» четвертых созывов, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Шелковская волость» второго созыва по четырехмандатному избирательному округу №3, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №10, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва по двухмандатному избирательному округу №4 и досрочные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Красноармейская волость» пятого созыва.

Ранее сообщалось, что Псковская область вошла в число субъектов Российской Федерации, где на выборах в сентябре будет применяться дистанционное электронное голосование.