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Общество

Михаил Ведерников представил опыт Псковской области в развитии двустороннего сотрудничества на Форуме регионов Беларуси и России

27.06.2024 13:43|ПсковКомментариев: 1

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил на одной из ключевых секций, посвященной межрегиональному сотрудничеству как важнейшему направлению поступательного развития Союзного государства в Полоцке в четверг, 27 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Выступление прошло в рамках деловой программы Форума регионов Беларуси и России. Губернатор представил опыт Псковской области, а также рассказал о перспективах развития инструментов межрегионального российско-белорусского взаимодействия.

Фото здесь и далее: пресс-службе правительства Псковской области

Глава региона подчеркнул, что Беларусь — один из ключевых партнеров Псковской области. «В прошлом году доля товарооборота с Республикой составила 16% от всех внешнеторговых операций региона. По большинству позиций динамика положительная. В том числе отмечается рост экспорта и импорта древесины в два раза, а также экспорта изделий из пластмассы на одну треть», — сказал Михаил Ведерников. Значительную долю экспорта составляет высокотехнологичная продукция — электродвигатели, электрооборудование, азотные установки, высоковольтная аппаратура. Беларусь, в свою очередь, поставляет технику, пассажирские автобусы, оборудование, механические устройства, молочную продукцию. «Такие тесные экономические связи — надежная основа для реализации совместных проектов, которая подкрепляется подписанными соглашениями», — отметил губернатор.

Кроме того, на протяжении нескольких лет крупные молодежные, патриотические и образовательные мероприятия в Псковской области проходят с участием белорусской стороны. С 2021 года ПсковГУ реализует стратегический проект «Российско-Белорусский университетский союз ВМЕСТЕ», в рамках которого создан консорциум вузов России и Беларуси. Кроме того, идет активное сотрудничество в научной сфере. Псковский госуниверситет вместе с Белорусским национальным техническим университетом разрабатывает первый в мире гибридный станок с токарно-фрезерными и лазерными технологиями, а с Витебским — работает над Единой системой профессионального аграрного образования в Союзном государстве.

Особый акцент глава региона сделал на взаимодействии с Витебской областью: «Вместе с моим коллегой Александром Субботиным мы подняли наше сотрудничество на абсолютно новый уровень, и теперь оно охватывает практически все сферы».

Два региона динамично укрепляют экономические связи, работают в рамках политики импортозамещения, развивают общий туристический и культурный потенциал: разработали туристический маршрут «Искусство вне границ», объединяющий объекты культурного наследия, рассказал губернатор. В 2022-м году в Псковской области впервые организовали и провели Дни Витебской области, а в прошлом году состоялось ответной мероприятие, участниками которого стали несколько десятков тысяч жителей Витебщины. Кроме того, в прошлом году Псков и Витебск официально стали городами-побратимами.

Несмотря на динамичное развитие двустороннего взаимодействия, Михаил Ведерников отметил необходимость расширения инструментария для укрепления добрососедских отношений. Именно поэтому в прошлом году со стороны Псковской области прозвучала идея участия регионов России и Белоруссии в качестве заказчиков по проектам и программам Союзного государства.

«На сегодняшний день уже разработан проект модельного закона "О приграничном сотрудничестве в Союзном государстве". Он предполагает целый ряд важных нововведений, которые касаются финансирования и механизмов реализации совместных проектов с учетом правовых норм обоих государств», — отметил Михаил Ведерников и выразил уверенность, что такой инструмент будет востребован как для решения текущих задач, так и для реализации новых взаимовыгодных инициатив. «Рассчитываем, что уже в скором будущем он будет работать на благо приграничных регионов наших стран», — добавил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
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