 
Общество

В России предложили изменить правила поступления в вузы

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В Госдуме предложили изменить порядок учета ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний при поступлении в вузы. Соответствующее обращение направили министру просвещения Сергею Кравцову. 

«Суть инициативы — предоставить поступающим право выбора формы вступительных испытаний: либо по результатам ЕГЭ, либо по итогам внутренних экзаменов вуза, но не одновременно по двум формам по одному и тому же предмету. Как следует из обращения, это должно снизить нагрузку на выпускников, убрать дублирование оценочных процедур и сделать конкурс более прозрачным», — отметил автор обращения, зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

По его словам, действующая практика, при которой абитуриент должен сдавать и ЕГЭ, и дополнительное вступительное испытание, создает неравные стартовые условия.

Подготовка к ДВИ, по его оценке, требует дополнительных временных и финансовых затрат: посещения подготовительных курсов, приобретения специализированной литературы, а иногда и переезда в город, где находится вуз. Для абитуриентов из отдаленных регионов и семей с невысоким доходом такие расходы могут становиться серьезным барьером.

Также в обращении говорится, что дополнительные испытания по тому же профильному предмету, который уже был оценен в рамках ЕГЭ, фактически означают двойную проверку одних и тех же знаний. Однако это не повышает объективность отбора, а создает дополнительную административную и психологическую нагрузку на выпускников в период приемной кампании, пишут «Известия».

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