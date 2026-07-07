Производители высокобелковых мороженого и коктейлей меняют поставщиков, состав и маркировку после исследования Роскачества

Роскачество исследовало высокобелковые продукты: мороженое и молочные коктейли. Спрос на такие продукты сейчас высок, но соответствует ли ему качество того, что предлагает рынок? Исследование показало, что белка в этих товарах действительно больше, чем в «стандартных», но обнаружились и отклонения, в частности, нарушения по микробиологическим показателям, органолептическим свойствам, также в некоторых продуктах нашли незаявленные в составе подсластители.

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Роскачество направило результаты исследования производителям, продавцам и контрольно-надзорным органам для принятия мер. Производитель мороженого и протеиновых коктейлей со вкусом клубники ООО «ПК Фитнес Фуд» (торговая марка Bombbar) пересмотрел рецептуру (и мороженого, и напитка) и принял решение перейти на другое сырье. Кроме того, была актуализирована маркировка в соответствии с фактически используемыми компонентами и пищевой ценностью. На предприятии провели санитарную обработку и дезинфекцию предприятия. Кроме того организовали контроль условий обращения продукции. По итогам этой работы производитель направил заявку на проведение повторных испытаний.

Производитель мороженого ООО «Иль Мио мороженко» (торговые марки O'Life, «ВкусВилл», «Ашан») провел внеплановую санитарную обработку оборудования и помещений, а также внеплановый инструктаж сотрудников. Проведено расследование технологического процесса. В маркировку внесены изменения, так как исследование показало наличие не заявленного в составе подсластителя. Производитель провел работу с поставщиком по поводу незаявленного подсластителя. Также организован аудит, усилен контроль за сырьем нового поставщика. Производитель ужесточил контроль на всех этапах технологического процесса изготовления, от входного контроля до выпуска новой продукции.

Производитель молочных коктейлей ООО «Маслозавод Пестравский» (торговая марка Let's Go), включил в программу производственного контроля входной лабораторный анализ витаминного и минерального премикса, используемого в составе коктейля. Рецептурный ввод данных ингредиентов будет скорректирован.

Производитель мороженого ООО «Чистая линия» (торговая марка «Чистая линия») провел внутреннее расследование, чтобы разобраться, в чем причина выявленного несоответствия по органолептическому показателю деформированный стаканчик и кристаллы льда на поверхности. Так как эти нарушения могли возникнуть и в результате неправильной транспортировки и хранения, Роскачество обратилось также в торговую сеть «Ашан», где было закуплено это мороженое. Представители сети сообщили, что замеряют температуру как внутри рефрижератора при приемке, так и самого продукта. Торговая сеть ведет постоянный мониторинг температуры в морозильных камерах как в торговых залах, так и на складах магазинов. Дополнительно производитель запросил у поставщика подтверждение контроля условий хранения продукции на производстве, контроль соблюдения температурных режимов при погрузки продукции и ее транспортировке в торговую сеть. Таким образом, и производитель и торговая сеть активно взаимодействуют, чтобы в будущем такие недочёты в готовой продукции не огорчали потребителей.

Контрольно-надзорные органы со своей стороны приняли следующие меры.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области объявило ООО «ПК Фитнес Фуд» (производитель ванильного мороженого Bombbar) предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. На основании приказа Федеральной службы по аккредитации приостановлено действие декларации о соответствии на мороженое ООО «ПК Фитнес Фуд».

Управление Роспотребнадзора по Самарской области объявило предостережение ООО «ПК Фитнес Фуд» (производитель молочного коктейля со вкусом клубники Bombbar) и ООО Маслозавод «Пестравский» (производитель молочного коктейля Let's GO) предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. На основании приказа Федеральной службы по аккредитации приостановлено действие деклараций о соответствии на коктейли ООО Маслозавод «Пестравский», ООО «ПК Фитнес Фуд» и АО «ВБД».