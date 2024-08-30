Общество

Около 900 миллионов рублей привлек Порховский округ для развития сельских территорий

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с главой Порховского района Юрием Семеновым обсудил вопросы развития муниципалитета. Об этом Псковский Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона отметил, что Порховский муниципальный округ участвует во многих значимых программах. «Темп взят неплохой. Программ много. Только благодаря программе комплексного развития сельских территорий выделено порядка 900 млн рублей, что по сути половина тех средств, которые за последние пять лет направлены на развитие района. Объекты, которые попадают под реконструкцию и строительство, важные для муниципалитета», — сказал Михаил Ведерников.

Юрий Семенов в свою очередь поблагодарил за поддержку муниципалитета: «Чтобы район динамично и поступательно развивался, необходимо привлечение федеральных средств. Когда работает команда, результат всегда будет положительный».

Глава района рассказал о реализации национальных проектов в муниципалитете. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в этом году реализовано три проекта: хоккейная коробка в деревне Полоное и две благоустроенных территории в Порхове. Юрий Семенов подчеркнул, что сами жители муниципалитета принимали активное участие в выборе площадок, которые будут обновлены.

В сфере здравоохранения в прошлом году в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в округе возвели 5 ФАПов, сейчас идут завершающие работы по установке оборудования и подключению коммуникаций в 3 ФАПах.

По программе комплексного развития сельских территорий в прошлом году завершили два проекта, продолжил Юрий Семенов. «Выполнены работы на 720 метрах теплосетей, заменили систему теплоснабжения, смонтировали освещение в сельской местности», — рассказал глава района.

Завершается строительство очистных сооружений в Порхове. Сейчас на объекте выполнен монтаж оборудования, ведутся работы по монтажу вентиляции, электрики блока мехочистки, смонтировано оборудование блока биологической очистки.

Значимым событием в сфере культуры для муниципалитета стала модернизация краеведческого музея по президентскому национальному проекту «Культура». Из федерального бюджета учреждению выделили порядка 30 млн рублей. На эти средства приобретено свыше 300 единиц нового оборудования. В дальнейшем муниципалитет планирует заявиться по программам на капитальный ремонт учреждения, проектно-сметная документация уже прошла госэкспертизу.

Кроме того, в Порхове выполнили благоустройство прилегающей территории средней общеобразовательной школы №1. Там заменили теплотрассу, установили видеонаблюдение и уложили брусчатку. В этом году ребята встретили День знаний на обновленной территории.

В завершение встречи губернатор и глава района рассмотрели вопросы реализации проектов местных ТОСов, газификации деревень, развитие сотовой связи в отдаленных населенных пунктах.