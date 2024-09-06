Общество

За первую неделю осени от гриппа привились более 22 тысяч псковичей

За первую неделю осени прививку от гриппа сделали 22 877 жителей Псковской области, сообщается в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

С начала старта кампании против гриппа вакцинировали 17 337 взрослых и 5 540 детей.

В середине прошлой недели в регион поступила очередная партия вакцины:

Совигрипп для взрослых и детей - 61640 доз;

Флю-М - для вакцинации взрослых и детей с 6 месяцев - 19600 доз.

Детское население Псковской области обеспечено вакциной от гриппа на 100%. Вакцина для взрослых еще будет поступать в течение вакцинационной кампании.

Напомним, в Псковской области проводится вакцинационная кампания против гриппа. Прививку можно сделать во всех поликлиниках, офисах врачей общей практики, врачебных амбулаториях, ФАПах. Для большего удобства жителей области и увеличения охвата прорабатывается вопрос организации вакцинации в передвижных мобильных комплексах.