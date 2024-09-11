Общество

Росстат отметил рекордный рост цен на красную икру

Красная икра в России подорожала за август на 2,3% - это максимальный месячный прирост цены на нее с ноября 2022 года, свидетельствуют данные Росстата.

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Стоимость деликатеса увеличивается второй месяц подряд: в июле она выросла по отношению к июню на 0,3%. В предыдущие три месяца цены, наоборот, снижались, пишет РИА Новости.

Прирост цен на икру в конце лета этого года стал максимальным для этого месяца с 2007 года - тогда он составил 2,6%. При этом рекордно икра дорожала в марте 2003 года, когда цены на нее подскочили за месяц на 13,6%.

В то же время в годовом выражении, по последним данным Росстата, икра дешевеет девять месяцев подряд. Так, по данным статистического ведомства, стоимость килограмма икры в июле снизилась на 6,45%. Средняя цена на нее в середине лета составила почти 5,9 тысячи рублей.