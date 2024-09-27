Общество

Елена Даньшова провела в великолукской школе урок о воссоединении новых регионов с РФ

В День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, 30 сентября, депутат Псковского областного Собрания, член регионального политсовета «Единой России», директор школы №12 города Великие Луки Елена Даньшова провела тематический урок в рамках традиционного «Разговора о важном». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Мероприятие началось с гимна России, который исполнили все присутствующие. О теме встречи ее участникам напоминали флаги исторических территорий – ныне новых регионов РФ: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Луганская школа №55 и великолукская школа №12 носят имя Героя Советского Союза маршала К. К. Рокоссовского.

Участников и гостей мероприятия с праздничной датой в формате видеообращения поздравили учащиеся и педагоги луганской школы №55, с которыми великолучане дружат и сотрудничают. Школьный музей в луганской школе посвящен Сталинградской битве.

Директор великолукской школы №12 Елена Даньшова рассказала учащимся о том, как жители принимали решение присоединиться к России. Почему Россия – это большой общий дом для сотен национальностей и разных народов, которые веками жили в мире и добре. О том, что общее прошлое и историю невозможно запретить, отнять и разделить народы.

«Действительно, Великие Луки и Луганск разделяют сотни километров. Но, на самом деле, как они рядом! Потому что у нас общее не только прошлое, но настоящее и будущее», - пишут в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».