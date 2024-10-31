Общество

Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца» о приоритетах государственных мужей

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Три мудреца», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Эфир для вас проведут Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко. Ключевая тема, которые они обсудят: «Вам заняться нечем? О приоритетах государственных мужей».

Кроме того, как обычно, «мудрецы» представят радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.

Напомним, в рамках программы «Три мудреца» ведущие непринужденно и нескучно обсуждают интересные темы, важные события и главные тренды общественно-политической жизни. «Мудрецы» не претендуют на аналитику, экспертное мнение и истину в конечной инстанции. Это, скорее, «диванные эксперты», которые не боятся выглядеть в каких-то суждениях наивными, иронизировать над собой и другими.

Трансляция завершена