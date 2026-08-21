Главный врач Порховской МБ поздравил с юбилеем ио заведующего филиалом «Дновский»

Исполняющая обязанности заведующего филиалом «Дновский» Порховской межрайонной больницы Татьяна Федорова отметила свой юбилей вчера, 20 августа. Как сообщили представители больницы в своем канале в мессенджере Мах, юбиляра поздравили коллеги и главный врач больницы Дмитрий Мельцер.

Фотографии: Порховская межрайонная больница / Мах

С поздравительным словом к юбиляру обратился главный врач.

«Ответственное отношение к делу, неизменная забота о пациентах и профессиональная надежность Татьяны Федоровой являются неотъемлемой частью повседневной работы», — отметил Дмитрий Мельцер.