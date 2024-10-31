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Общество

Агроном дал рекомендации по хранению овощей

02.11.2024 22:00|ПсковКомментариев: 0

Для разных овощей требуются разные условия хранения, считает биолог, агроном Михаил Воробьев. Он дал советы, как сберечь урожай до весны.

«Тыквы и кабачки должны быть полностью вызревшие. У них должна быть плотная внешняя корка, которая естественным образом консервирует плоды. Она должна царапаться с трудом. И в таком виде в принципе до марта, до апреля кабачки и тыквы могут просто лежать в прохладном месте», − отметил Михаил Воробьев.

Лук и чеснок связывают в косы и подвешивают, в таком виде они обдуваются воздухом, и никакая влажность на них не оседает. Закладываться на хранение лук и чеснок должны в полностью высушенном виде, с шуршащей внешней шелухой, приводит советы Михаила Воробьева радио Sputnik.

«Чтобы помидоры не поразились фитофторой, очень опасным грибковым заболеванием, многие срывают их до холодных ночей и помещают в какое-то темное место, прикрывают их тканью либо еще чем-то, чтобы газ этилен, который неизменно вырабатывается при жизнедеятельности плодов, ускорял покраснение плодов. Кстати, для этой цели можно положить и несколько спелых плодов, чтобы они были продуцентами этого газа, либо спелые яблоки, бананы, которые тоже выделяют этилен, ускоряющий покраснение помидоров», − рассказал Михаил Воробьев.

Сладкий перец так же, как и помидоры, срывают зеленым, недозрелым. «Его тоже можно положить с полностью созревшими собратьями либо с помидорами, яблоками, бананами, с любыми плодами. И он у вас в комнатных условиях покраснеет, станет более вкусным, потому что зеленый перец, конечно, съедобный, но имеет травянистый привкус, а когда он краснеет – все-таки там больше сахаров – получается более объемный вкус. Ну а хранится полностью созревшим в прохладном помещении или в холодильнике», − уточнил Михаил Воробьев.

Теги: #овощи
Источник: Псковская Лента Новостей
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