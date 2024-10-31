Общество

В полной готовности: коммунальные службы Великих Лук встретили первый снегопад

Сегодня ночью в Великих Луках выпал снег и значительно похолодало. Но изменение погоды не стало проблемой для горожан - коммунальные службы с раннего утра активно взялись за работу. Подробности Псковская Лента Новостей узнала в пресс-службе администрации города.

В связи с заморозками и снегом началась противогололедная обработка дорог в Великих Луках, сообщает пресс-служба городской администрации. На проезжей части работают коммунальные дорожные машины, на тротуарах - тракторы.

Коммунальщики посыпают дороги песчано-соляной смесью для разрушения наледи. На ул. Дубовой машины распределяют противогололедный реагент по дорожному полотну.

На площади Ленина производится механическая уборка тротуара и ручная уборка лотковой части. На улице Зверева - тротуар чистят машины.

На пешеходных переходах, автобусных остановках и тротуарах работают ручные бригады.

«Уборка снега в городе производится как механическая с подсыпкой песчано-соляной смесью, так и ручная. На тротуарах работают малые трактора», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Вручную подметаются дорожки в сквере на площади Рокоссовского.

На Краснофлотской набережной цветники очищают от снега и засохших стеблей.

На проспекте Ленина проходит уборка подземных переходов.

В частном секторе грейдер работает, добавляет новый материал в дороги, чтобы не расплывались. Так, идет профилирование грунтовых дорог с добавлением нового материала на улице Пархоменко.

Кроме того, городские службы прочищают канализацию, чтобы не было подтоплений.

Работа по ликвидации последствий непогоды продолжается. Ситуация остается под пристальным вниманием властей города.