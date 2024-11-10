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Александр Братчиков: Обеспечение безопасности псковичей — задача всех ветвей и уровней власти

Обеспечение безопасности жителей Псковской области — совместная задача всех ветвей и уровней власти, заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков, поздравляя сотрудников УМВД России по региону с профессиональным праздником, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В Пскове в торжественной обстановке Александр Братчиков выступил на награждении сотрудников МВД России.

«Именно от вашего отношения к службе, готовых всегда прийти на помощь и действовать в интересах общества, зависит доверие граждан не только к полиции, но и ко всем государственным институтам. Новое время требует реакции на новые вызовы, всё более сложными становятся криминальные проявления в цифровом пространстве. Как никогда актуальным становится вопрос борьбы с киберпреступностью, которая становится одним из приоритетов деятельности, — отметил Александр Братчиков. — Обеспечение безопасности жителей Псковской области — совместная задача всех ветвей и уровней власти. В регионе ведётся активная работа по развитию инфраструктуры, оснащению стражей правопорядка современным оборудованием и обновлению автопарка».

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Напомним, 10 ноября сотрудники правоохранительных органов традиционно отметили свой профессиональный праздник — День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.