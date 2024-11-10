Выдающихся служащих органов внутренних дел наградил губернатор Псковской области

В честь Дня сотрудника внутренних дел губернатор Псковской области выступил с поздравлением перед государственными служащими региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве региона.
Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова
«Сегодня мы говорим слова благодарности тем, кто на передовой борьбы с преступностью, кто обеспечивает безопасность на наших дорогах, кто своей ежедневной службой спасает жизни людей. Благодаря вам оперативная обстановка в Псковской области все последние годы остается стабильной. В условиях современных вызовов вы эффективно поддерживаете правопорядок и пресекаете все возможные провокации», - выразил благодарность губернатор Псковской области.
Михаил Ведерников отметил работу регионального правительства в сфере обеспечения правоохранительных органов необходимой материально-технической базой.
«Правительство области продолжает модернизацию комплекса «Безопасный город», в этом году снова выделялись средства, более 50 млн рублей. Сегодня в систему видеонаблюдения входит уже 460 камер. С их помощью с начала года выявлено 47 преступлений и 733 административных правонарушения. Последовательно и системно мы продолжаем укреплять материально-техническую базу подразделений полиции. Были приобретены металлодетекторы, планшеты, смартфоны, gps-трекеры и другое оборудование», - отметил Михаил Ведерников.
В завершение выступления глава региона поблагодарил служащих органов внутренних дел, а также их семьи за всестороннее понимание сложности профессии и самоотдачу.
«Вы связали свою судьбу с непростой профессией, которая требует большой стойкости, личного мужества, твердости, профессионализма, но вместе с тем очень чуткого и внимательного отношения к людям. Рискуя жизнью и жертвуя личным временем вы успешно справляетесь с современными задачами. Особенная благодарность вашим семьям, которые разделяют с вами все трудности профессии», - сказал в заключение глава региона.
В рамках выступления прошла торжественная церемония вручения наград за заслуги в службе в органах внутренних дел региона.
Почетным знаком Александр Невский с дружиной награждены:
Почетным знаком за заслуги перед Псковской областью награждены:
Памятной грамотой губернатора Псковской области награждены:
Государственная гражданская служба lll класса:
Благодарственным письмом правительства Псковской области награждены: