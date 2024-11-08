Общество

Диетолог перечислила продукты и напитки для баланса электролитов

Электролиты (натрий, калий, кальций, магний, хлорид, бикарбонат) – это минералы, которые необходимы для нормального функционирования организма. Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова пояснила, как они работают.

«Электролиты проводят электрические импульсы от головного мозга по нервам, и это не только нервная система в нашем психическом, эмоциональном плане, это регуляция работы всего организма. Прежде всего, это мышечные сокращения – как скелетной мускулатуры, наши движения, так и сокращение миокарда», – уточнила Анна Белоусова.

Понять, что в организме присутствует дисбаланс электролитов, можно по разным симптомам, продолжила врач.

«Один из симптомов – это нарушение сердечного ритма у людей, у которых для этого нет причины, то есть нет каких-то сердечных пороков. О дисбалансе электролитов могут говорить судороги. Чаще всего реагируют мышцы ног, сводит икры, стопы. Здесь, как правило, почти на 80% – это дефицит кальция либо магния, либо того и другого. И причиной, и следствием дисбаланса электролитов могут быть кишечные расстройства, когда организм активно теряет воду, а с ней и минералы», – отметила Анна Белоусова.

Дефицит электролитов можно восполнить, включив в рацион ряд продуктов и напитков, пишет радио Sputnik.

«Если говорить об источниках именно электролитов, то это, например, лечебные или лечебно-столовые минеральные воды, которые как раз и содержат в растворе электролиты. Но здесь нужно обязательно обращать внимание на описание и состав, какие электролиты подходят для конкретного человека. Плюс, чтобы минеральная вода действовала, надо смотреть способ употребления, потому что некоторые надо пить чуть подогретыми, что-то до еды, что-то после. Такой минерал, как калий, также есть в рисе, сухофруктах, картофеле, моркови, а магний – это хлеб грубого помола, необработанные крупы, орехи. Плюс, если мы вычислили с помощью биохимического анализа крови какой-то электролитный дисбаланс и нашли его причину, помогут витаминно-минеральные комплексы», – рекомендует Анна Белоусова.