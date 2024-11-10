Общество

Мастер-класс по созданию броши из фетра прошел в псковском Доме молодежи

Участниками мастер-класса по созданию броши из фетра в Доме молодежи в Пскове стали дети участников СВО и молодежь Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фотографии: комитет по молодежной политике Псковской области

Мастер-класс провела специалист по работе с молодежью ресурсного центра поддержки добровольчества Анна Филиппова.

Подобные познавательно-развлекательные мероприятия проходят в Доме молодежи на постоянной основе. Об их проведении можно узнать заранее и записаться на официальных страницах ресурсного центра поддержки добровольчества и Дома молодежи в соцсетях.

«Мы делаем упор на детей и жён участников СВО. У нас проходят киновечера, мы играем в настольные игры, а каждую пятницу — мастер-классы. Такая командная работа и совместное творчество помогает семьям военнослужащих отвлечься и даёт заряд положительных эмоций. Приходите к нам, принимайте участие в наших мероприятиях», — поделилась директор Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области Алеся Михачева.