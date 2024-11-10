Общество

Мельницу будут собирать в Пскове на конкурсе «Лучший столяр»

В среду, 20 ноября, в Пскове состоится второй этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший столяр-2024». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.

Фото: администрация Пскова

Участникам конкурса предстоит продемонстрировать свои знания и навыки в теоретической и практической частях. Тестовые задания включают 20 вопросов, охватывающих такие темы как столярное мастерство, работа с технологическим оборудованием, правила охраны труда и противопожарной безопасности. На выполнение теста отведено 20 минут.

В практической части конкурса участникам предстоит за 5 часов собрать деревянное изделие под названием «Мельница». Конкурсанты получат чертежи, необходимые инструменты и материалы.

Результаты будет оценивать компетентное жюри, состоящее из преподавателей профильных учебных заведений и представителей производственной сферы.

По итогам конкурса победители получат денежные призы: за первое место — 50 тысяч рублей, за второе место — 30 тысяч рублей, за третье место — 20 тысяч рублей. Призеры будут отмечены благодарственными письмами администрации города Пскова, а также получат призы и подарки от организаторов.

Отметим, что в этом году в рамках конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» также пройдут соревнования среди штукатуров, пекарей и визажистов. Заявки принимаются до 14 ноября по электронной почте: oppr@pskovadmin.ru. За дополнительной информацией можно обратиться в отдел предпринимательства и потребительского рынка по телефонам: 8 (8112) 29-10-71, 8 (8112) 29-10-67.

Состязания пройдут в Псковском политехническом колледже по адресу: город Псков, улица Олега Кошевого, дом 12.