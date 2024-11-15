Общество

Затишье перед бурей?

Осень в этом году тёплая и относительно сухая, по сравнению с предыдущими сезонами. К середине ноября столбики термометров начали ползти вниз, но не так стремительно, как годом ранее. Снежного покрова к этому моменту не сформировалось, местами даже проглядывают цветы, совсем не типичные для этого времени года. Но пару раз погода всё-таки портилась, причём весьма существенно — с подтоплениями, обрывом проводов и прочими неприятностями.

Псковская Лента Новостей вспоминает разрушительные последствия неблагоприятных явлений в регионе за минувшие два месяца, итоги прошлогодних ураганов, и оценивает ближайшие перспективы.

Молодые ветра

Начало осени-2024 было нетипично тёплым и солнечным. Погода ощутимо испортилась лишь во второй половине октября, когда в Псковскую область пришли ливни и сильный ветер. В это же время были зафиксированы позднеосенние грозы — довольно редкое явление.

А вот осадки и порывистый ветер — типичная картина для осеннего Северо-Запада. В октябре 2023 года через территорию региона прошли сразу три шторма, которые сильно потрепали многие районы. Тогда по всей области насчитали свыше 4 тысяч деревьев, упавших на линии электропередачи, что привело к более тысячи обрывов и 93 сломанным опорам. В одном только Пскове было повалено более 100 насаждений, повреждено более 30 автомобилей. В других муниципалитетах с крыш срывало кровлю, жители сообщали о перелетающих по воздуху теплицах, унесённых ветром с приусадебных участков.

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Коммунальные службы работали в авральном режиме, расчищая улицы от завалов. Тяжелее всего приходилось энергетикам, к устранению последствий стихии пришлось привлечь бригады из соседних регионов. За месяц общими усилиями они восстановили более 10 тысяч трансформаторных подстанций, ввели в работу 740 линий электропередач на участках общей протяженностью более 12 тысяч километров. Усложняли работу удаленность некоторых населенных пунктов и необходимость осмотра сотни километров линий электропередач, находящихся в труднодоступной местности, а также близкие к минусовым температуры.

«Псковичи делятся в соцсетях кадрами улетевших ночью остановок, а мы снова пилим и снимаем деревья с ЛЭП. Работаем круглосуточно. В регионе опять штормовой ветер, в течение дня синоптики прогнозируют еще и мокрый снег. ️Делаем все возможное, чтобы восстановить поврежденные во время урагана линии электропередачи как можно скорее. Если вы не видите энергетиков рядом с вашим домом, значит они работают на ЛЭП в лесу», – описывали ход работ в компании «Россети Северо-Запад».

Причиной разрушительного ветра год назад стал молодой циклон. Градиентный ветер в его тылу достигал значения 20 метров в секунду — такие показатели отметили в Гдове, Пскове, Дно, Себеже. Локально усиления могли достигать до 22 метров в секунду.

Ноябрь 2023-го начался с циклона «Корд», который принёс в регион ледяные дожди, снегопады и ливни. В дальнейшем все службы не переставали работать в режиме повышенной готовности — погода испортилась окончательно.

Праздничная непогода

Текущей осенью октябрь прошёл более-менее спокойно, погодные неурядицы начались позже. Регион изрядно поштормило на ноябрьских праздниках, которые ознаменовались первым снегом вкупе с северным ветром, его скорость 2 ноября составляла 9-14 метров. В результате в Себежском районе несколько населённых пунктов остались без света — упавшие деревья оборвали линии электропередачи.

«Аварийные бригады энергетиков работают в плотном графике, неисправности устраняются по мере возможностей. Понимаю, что стихия нарушила многие планы и вызвала серьёзные неудобства, но все, кому положено, сейчас на своих местах и делают все, что должны», - успокаивал жителей глава района Леонид Курсенков.

«Работы не останавливаются ни на минуту. Бригады компании вынуждены пробираться к линиям электропередачи по болотам, через завалы деревьев. Энергетики будут работать до полной ликвидации последствий стихии», - вторили ему в «Россетях», которые задействовали для восстановления электроснабжения 111 бригад, в том числе из соседних регионов.

3 ноября непогода накрыла областной центр, который встретил канун праздника непрекращающимся дождём и ураганным ветром. Его порывы были настолько сильны, что падали не только деревья, но и дорожные знаки. Были оборваны линии электропередачи, повреждены системы видеонаблюдения, на ряде улиц фиксировались подтопления. К счастью, почти все последствия стихии устранили за сутки силами коммунальщиков города и энергетиков.

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4 ноября службы продолжили функционировать в особом режиме, ликвидируя последствия второго за три дня урагана. Буквально спустя сутки стало известно, что специалисты «Россетей» восстановили 4820 км линий электропередачи в Псковской и Новгородской областях — соседи тоже пострадали от сильного ветра со снегопадом. Энергетикам удалось включить 241 линию электропередачи и 3149 трансформаторных подстанций.

Держать руку на пульсе

После ноябрьских выходных ветер стих, сильные осадки прекратились. Лишь в некоторых районах ранним утром 5 ноября продолжали бороться со стихией, в том числе в Великих Луках. Ночью там выпало много снега, в связи с чем коммунальные службы активно взялись за работу. Параллельно с уборкой началась противогололедная обработка дорог, грейдирование грунтовых, прочистка канализации во избежание подтоплений.

Затем погода по всему региону устаканилась: немного похолодало, но извечных спутников поздней осени в виде осадков и сильного ветра не наблюдалось. В Палкинском районе 10 ноября даже запечатлели радугу.

Однако коммунальные службы продолжают держать руку на пульсе. Тем более, что во второй половине месяца синоптики прогнозируют ухудшение погоды. Первый крупный снегопад прошел в Пскове днем 14 ноября.

Для проведения неотложных работ по ликвидации последствий аварий на объектах ЖКХ и энергетики в осенне-зимнем периоде в Северо-Западном федеральном округе создана группировка сил и средств РСЧС общей численностью более 99 тысяч человек. В наличии около 20 тысяч единиц техники и более 5,5 тысячи аварийных бригад. По информации МЧС России по СЗФО, во всех субъектах имеются необходимые ресурсы для устранения возможных аварийных ситуаций. В случае необходимости на территории округа подготовлены и могут быть развернуты более 1,2 тысячи пунктов временного размещения, способных принять почти 300 тысяч человек.

Тем временем, ответственные организации на местах подготовили снегоуборочную и прочую технику, необходимую для содержания дорог и общественных территорий в зимний период, запаслись горюче-смазочными и противогололёдными материалами, разработали планы на случай внештатных ситуаций.

«Город начинает планово готовиться к зиме ещё летом. Коммунальные службы города проводят закупку песко-соляной смеси для обработки уличной дорожной сети, составляют графики и маршруты уборки снега на городских улицах и остановочных комплексах, а также вывоза убранного снега», - поделился глава Великих Лук Николай Козловский. По такому принципу работают все муниципалитеты.

Южным, к слову, зачастую достаётся сильнее. Жив ещё в памяти июньский ураган 2021-го года, который валил деревья, срывал крыши жилых домов, крушил заборы, не обошлось без пострадавших. Грозовой фронт, сильный ветер до 23 метров в секунду и проливной дождь тогда наделали немало бед, самые тяжелые последствия непогода оставила после себя в Великих Луках. А годом ранее серьёзно пострадали от прохождения циклона Бежаницкий и Локнянский районы. В последующие годы неблагоприятные, но чуть менее разрушительные природные явления неоднократно фиксировались как в южной части региона, так и в северной.

В этом году стихия снова испытывает регион на прочность: температурные рекорды, майские заморозки, грозы, ливни, град, ураганы и даже смерчи, которые уже заинтересовали исследователей из Института физики атмосферы РАН. Возможно, вскоре нас ждёт ещё какая-нибудь аномалия — сегодняшняя погода напоминает затишье перед бурей. Но мы всё же надеемся, что этого не произойдёт, а в случае чего Псковская область встретит очередной вызов природы во всеоружии, и негативные последствия будут сведены к минимуму.

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Ульяна Лаблюк