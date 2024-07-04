Общество

Из умеренного в субтропики

Погода в этом году крайне непредсказуема. Температурные рекорды, майские заморозки, грозы, ливни, град, ураганы, смерчи - чего только не было в Псковской области за последние пару месяцев. Аномалии фиксировались почти во всех муниципалитетах и оставляли после себя затопленные улицы, сорванные крыши, поваленные деревья, оборванные линии электропередач.

Псковская Лента Новостей вспомнила, какими погодными сюрпризами и их последствиями запомнятся жителям региона весна и начало лета, и выяснила, чем объясняют катаклизмы учёные.

Бьёт рекорды

Лето в этом году пришло в Псковскую область сильно раньше календарного срока, что не могло остаться без последствий. Первые температурные рекорды начали фиксировать ещё весной. К примеру, 1 апреля воздух в Пскове прогрелся до +22,8 градуса, тем самым был побит рекорд 2010 года. Тогда в этот день было +16 градусов. 10 апреля абсолютный максимум температуры воздуха в областном центре составил +27,2 градуса (предыдущий максимум был зарегистрирован в 2017 году - всего +18 градусов).

А начало мая оказалось одним из самых холодных за всю историю наблюдений. В ночь перед Днём Победы в Пскове зафиксировали абсолютный минимум температуры воздуха, столбики термометров опустились до -5,9 градуса, побив рекорд 1953 года (-3,6 градуса).

Слишком высокие температуры и резкое их понижение привели к ряду негативных последствий. В частности, майские заморозки и осадки в виде снега сказались на состоянии культур, которые зацвели ранней весной. Яровые и озимые, по данным сельхозпроизводителей, перепад температур вынесли, в отличие от ряда других растений, в том числе на частных приусадебных хозяйствах. Многие садоводы и огородники сообщали о гибели урожая, который проклюнулся из земли слишком рано.

Ещё одним следствием раннего потепления и, соответственно, паводка стало обилие комаров и мошек. Число кровососов в мае превысило все разумные пределы. К началу лета ситуация с насекомыми стабилизировалась. Погодные аномалии, тем временем, не прекратились.

30 мая был побит температурный рекорд 1995 года. Абсолютный максимум температуры воздуха в Пскове 30 мая составил +29,6 градуса. 1 июля термометры показали +34,3 градуса, побив рекордные показатели 2022-го года. Всего в этот день по стране было зафиксировано 28 небывалых за всю метеоисторию значений максимальной температуры.

Текущий сезон отметился погодными аномалиями не только в Псковской области. Катаклизмы фиксируются по всей России, и специалисты связывают их с небывалой жарой, которая, по прогнозам, с каждым годом будет лишь усиливаться. И именно повышение температуры ведёт к увеличению частоты ураганов, смерчей и прочих экстремальных явлений с негативными последствиями.

И речь не только о разрушениях и подтоплениях. К примеру, 29 мая в Псковской области аномальная жара сменилась в одних местах градом, побившим растительность, в других в этот день с небес посыпались молнии, сжигающие дома.

Начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова пояснила, что подобные конвективные явления возникают на фоне высоких температур в хорошую жаркую погоду: при прогреве в атмосфере образуется энергия неустойчивости, что приводит к выпадению града, шквалистым усилениям ветра и грозе.

К подобным сюрпризам погоды жители региона давно привыкли, просто в этом году их чрезвычайно много, и последствия достаточно серьёзные. Таких высоких значений термометров и количества гроз в Псковской области, вероятно, никогда не было.

Нетипичное явление

А вот торнадо – довольно нетипичное явление для региона, которое, видимо, скоро тоже рискует перейти в разряд обычных. Всё по той же причине: увеличение температуры воздуха.

«За последние 30 лет произошел сдвиг температур в сторону повышения, то есть по климатическим нормам, рассчитанным за последние 30 лет, все параметры температур оказались на 1-2 градуса выше. А мы все-таки живем с вами в теплой части синусоиды, поэтому для теплого времени такие явления по-прежнему нетипичны, но встречаются», – прокомментировала Тала Нещадимова торнадо, прошедший 19 июня по югу Псковской области.

Тогда ураганный ветер наломал немало дров в прямом и переносном смыслах. Сильнее всего стихия порезвилась на территории Невельского муниципального округа и Дедовичского района. В последнем в деревне Дубишно торнадо повредил кровлю животноводческого комплекса, повалил деревья и линии электропередач. В невельской деревне Перебоево частично разрушил кровли четырёх жилых домов и хозпостроек, повалил деревья. В Иваново упала опора ЛЭП, лагеря отдыха в районе деревни Опухлики и ряд населенных пунктов на время остались без электричества.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Жители деревни Перебоево делились последствиями непогоды в соцсетях: «Одна пятая разрушений, плюс деревья вырвало, сарай сложился и машины побиты».

«Торнадо причинил только мне убытков на сотню тысяч. Крыша у бани наполовину сломана, даже сдвинуло пять верхних венцов с места, печь в бане разломана. Деревья плодовые и простые поломаны. Два парника поликарбонатных раскрыты», - другая женщина рассказала об ущербе, который был причинен ее участку в деревне Ширнево.

«Минут 5 разгула стихии, и вот последствия. Сидим без света, без нормального интернета», - оценили результаты катаклизма в деревне Иваново.

Ликвидацию последствий урагана в Псковской области держал на контроле губернатор Псковской области Михаил Ведерников, были привлечены силы и средства областной подсистемы РСЧС и МЧС. Энергетики работали в особом режиме, метр за метром восстанавливая оборванные ЛЭП, пробираясь к линиям электропередач через завалы, чтобы возобновить подачу электроэнергии в населённых пунктах.

Специалисты филиалов «Россети Северо-Запад» и сегодня продолжают работу в круглосуточном режиме, так как аномалии следуют одна за другой. По состоянию на 5 июля в Новгородской и Псковской областях были восстановлены 2820 км ЛЭП, разрушенные вторым за пять дней ураганом.

Один из них 4 июля накрыл Великие Луки. Перед этим великолучане заметили в небе над городом необычное облако, которое двигалось с огромной скоростью и сверкало молниями. Научное название этого явления - выгнутый шкваловый ворот в конвективном шторме.

Гребень грозового фронта, в котором некоторые очевидцы разглядели «лик, смотрящий с небес», принёс в город сильный ливень, порывистый ветер и грозу. Спустя полчаса от начала урагана в Великих Луках ввели режим повышенной готовности, но, к счастью, на этот раз обошлось без серьезных последствий. Поваленные деревья, проблемы с уличным освещением, локальные подтопления - всё это было устранено уже на следующий день.

Чего нельзя сказать о Куньинском районе, где результаты урагана оказались более разрушительными. В муниципалитете были обесточены порядка 100 населённых пунктов, повалено много деревьев и электрических опор, оборваны провода ЛЭП. Порядка 40 домов имели повреждения кровли различной степени, были разрушены надворные постройки, теплицы и заборы.

Фото: Telegram-канал главы Куньинского района Олега Лебедева

С тёплой на холодную

Весенне-летние аномалии эксперты объясняют феноменом Эль-Ниньо, связанным с повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана, что в конечном итоге влияет на уровень тепла в атмосфере. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что явление Эль-Ниньо, которое началось ещё в мае 2023 года, прекращает своё существование и переходит в нейтральную фазу, однако без существенных последствий не обойтись. Особенно в части повышения температур в умеренных широтах Северного и Южного полушарий.

Можно предположить, что вскоре Псковской области может грозить участь жарких стран с субтропическим климатом - ведь уже сейчас что ни день, то смерчи, ураганы, торнадо и ливни. Это связано с тем, что в настоящее время в нашем северо-западном регионе сложилась благоприятная картина для образования природных аномалий, более характерных для южных территорий. И это с учётом огромного количества больших водных пространств, над которыми чаще всего зарождаются торнадо.

«У нас сошлись все явления, необходимые для образования смерчей: происходила резкая смена воздушной массы с теплой на холодную, был достаточный прогрев для образования энергии неустойчивости, было достаточное количество влажного, теплого воздуха. Поэтому над широкими, свободными пространствами на юге области образовались смерчи», - объяснила Тала Нещадимова характер появления смерча в июне.

В начале июля завихрения были замечены в Пскове, после чего погодные катаклизмы переместились в сторону Москвы. Столице тоже досталось немало за последнее время: то аномальная жара за 30 и ни облачка, то ураган и ливни со всеми вытекающими.

В этом году природа не слишком благосклонна ко многим городам России, и все ответственные службы трудятся в особом режиме. В Пскове и Великих Луках коммунальщикам уже неоднократно приходилось убирать поваленные деревья, устранять потопы, образовавшиеся в результате выпадения огромного количества осадков - ливнёвки просто не предназначены для таких объёмов.

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Один из самых сильных ливней с грозой, а местами даже с градом прошёл в Псковской области 1 июля. В областном центре ветер повалил несколько деревьев, светофоры и дорожные знаки, дождём залило некоторые городские улицы и тротуары. Автомобилисты были вынуждены передвигаться прямо по воде, рискуя получить гидроудар, пешеходы пересекали проезжую часть и тротуары чуть ли не вплавь.

Коммунальные службы оперативно приступили к устранению последствий непогоды, а энергетики тем временем разбирали завалы по пути к ЛЭП и восстанавливали линии - по состоянию на 20:00 1 июля без света оставались 879 населённых пунктов численностью населения более 15 тысяч человек. Наибольшее количество отключений зафиксировали в Псковском и Себежском районах, Стругокрасненском, Новоржевском, Опочецком, Порховском муниципальных округах.

В настоящее время энергетики и коммунальщики готовятся к ухудшению погоды, а «охотники за штормами», вероятно, пакуют чемоданы с аппаратурой: сегодня в регионе снова ожидаются грозы, ливни и сильный порывистый ветер. Какими последствиями это обернётся, предстоит узнать уже завтра. Судя по тому, что экстремальные погодные явления стали происходить чаще, всем нам придётся адаптироваться к новой климатической реальности.

Ульяна Лаблюк