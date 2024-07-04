Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
кадры решают всё
ENERGY кешбэк-игра
лавандовая ночь
вкусное Пушкиногорье
творог правда и мифы
Господин Рейтингомер
ковать кадры пока горячо
карта отдыха и туризма
обзор
Оплатить ЖКХ через Госуслуги
Магия слов и музыки
Кабельный потенциал
вакансий хоть отбавляй
экзотика агротуризм
дело ФАПное
 
 
 
ещё Общество 04.07.2024 10:460 Строительство семейного досугового центра началось в Великих Луках 08.07.2024 16:100 Суд отменил требование вернуть в бюджет свыше 12 млн рублей, направленных на зарплаты в «Моглино» 08.07.2024 15:530 Михаил Ведерников: Семья служит опорой и дает нам силы 08.07.2024 15:310 Из умеренного в субтропики 08.07.2024 15:210 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Партизанское движение на территории Псковщины в годы ВОВ. ВИДЕО 08.07.2024 15:150 Псковскую область посетили участники автопробега «Дороги славы — наша история»
 
 
 
Самое популярное 04.07.2024 11:140 Пскович заснял окровавленный труп в машине. ВИДЕО 01.07.2024 14:109 Врио председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области назначена Ксения Григорьева 02.07.2024 01:190 В Псковской области простились с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими 03.07.2024 12:328 Мусорный кризис онлайн 01.07.2024 10:251 «Банщикам» закон не писан?
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Из умеренного в субтропики

08.07.2024 15:31|ПсковКомментариев: 0

Погода в этом году крайне непредсказуема. Температурные рекорды, майские заморозки, грозы, ливни, град, ураганы, смерчи - чего только не было в Псковской области за последние пару месяцев. Аномалии фиксировались почти во всех муниципалитетах и оставляли после себя затопленные улицы, сорванные крыши, поваленные деревья, оборванные линии электропередач.

Псковская Лента Новостей вспомнила, какими погодными сюрпризами и их последствиями запомнятся жителям региона весна и начало лета, и выяснила, чем объясняют катаклизмы учёные.

 

Бьёт рекорды

Лето в этом году пришло в Псковскую область сильно раньше календарного срока, что не могло остаться без последствий. Первые температурные рекорды начали фиксировать ещё весной. К примеру, 1 апреля воздух в Пскове прогрелся до +22,8 градуса, тем самым был побит рекорд 2010 года. Тогда в этот день было +16 градусов. 10 апреля абсолютный максимум температуры воздуха в областном центре составил +27,2 градуса (предыдущий максимум был зарегистрирован в 2017 году - всего +18 градусов).

А начало мая оказалось одним из самых холодных за всю историю наблюдений. В ночь перед Днём Победы в Пскове зафиксировали абсолютный минимум температуры воздуха, столбики термометров опустились до -5,9 градуса, побив рекорд 1953 года (-3,6 градуса).

Слишком высокие температуры и резкое их понижение привели к ряду негативных последствий. В частности, майские заморозки и осадки в виде снега сказались на состоянии культур, которые зацвели ранней весной. Яровые и озимые, по данным сельхозпроизводителей, перепад температур вынесли, в отличие от ряда других растений, в том числе на частных приусадебных хозяйствах. Многие садоводы и огородники сообщали о гибели урожая, который проклюнулся из земли слишком рано.

Ещё одним следствием раннего потепления и, соответственно, паводка стало обилие комаров и мошек. Число кровососов в мае превысило все разумные пределы. К началу лета ситуация с насекомыми стабилизировалась. Погодные аномалии, тем временем, не прекратились.

30 мая был побит температурный рекорд 1995 года. Абсолютный максимум температуры воздуха в Пскове 30 мая составил +29,6 градуса. 1 июля термометры показали +34,3 градуса, побив рекордные показатели 2022-го года. Всего в этот день по стране было зафиксировано 28 небывалых за всю метеоисторию значений максимальной температуры.

Текущий сезон отметился погодными аномалиями не только в Псковской области. Катаклизмы фиксируются по всей России, и специалисты связывают их с небывалой жарой, которая, по прогнозам, с каждым годом будет лишь усиливаться. И именно повышение температуры ведёт к увеличению частоты ураганов, смерчей и прочих экстремальных явлений с негативными последствиями.

И речь не только о разрушениях и подтоплениях. К примеру, 29 мая в Псковской области аномальная жара сменилась в одних местах градом, побившим растительность, в других в этот день с небес посыпались молнии, сжигающие дома.

Начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова пояснила, что подобные конвективные явления возникают на фоне высоких температур в хорошую жаркую погоду: при прогреве в атмосфере образуется энергия неустойчивости, что приводит к выпадению града, шквалистым усилениям ветра и грозе.

К подобным сюрпризам погоды жители региона давно привыкли, просто в этом году их чрезвычайно много, и последствия достаточно серьёзные. Таких высоких значений термометров и количества гроз в Псковской области, вероятно, никогда не было.

Нетипичное явление

А вот торнадо – довольно нетипичное явление для региона, которое, видимо, скоро тоже рискует перейти в разряд обычных. Всё по той же причине: увеличение температуры воздуха.

«За последние 30 лет произошел сдвиг температур в сторону повышения, то есть по климатическим нормам, рассчитанным за последние 30 лет, все параметры температур оказались на 1-2 градуса выше. А мы все-таки живем с вами в теплой части синусоиды, поэтому для теплого времени такие явления по-прежнему нетипичны, но встречаются», – прокомментировала Тала Нещадимова торнадо, прошедший 19 июня по югу Псковской области.

Тогда ураганный ветер наломал немало дров в прямом и переносном смыслах. Сильнее всего стихия порезвилась на территории Невельского муниципального округа и Дедовичского района. В последнем в деревне Дубишно торнадо повредил кровлю животноводческого комплекса, повалил деревья и линии электропередач. В невельской деревне Перебоево частично разрушил кровли четырёх жилых домов и хозпостроек, повалил деревья. В Иваново упала опора ЛЭП, лагеря отдыха в районе деревни Опухлики и ряд населенных пунктов на время остались без электричества.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Жители деревни Перебоево делились последствиями непогоды в соцсетях: «Одна пятая разрушений, плюс деревья вырвало, сарай сложился и машины побиты».

«Торнадо причинил только мне убытков на сотню тысяч. Крыша у бани наполовину сломана, даже сдвинуло пять верхних венцов с места, печь в бане разломана. Деревья плодовые и простые поломаны. Два парника поликарбонатных раскрыты», - другая женщина рассказала об ущербе, который был причинен ее участку в деревне Ширнево.

«Минут 5 разгула стихии, и вот последствия. Сидим без света, без нормального интернета», - оценили результаты катаклизма в деревне Иваново.

Ликвидацию последствий урагана в Псковской области держал на контроле губернатор Псковской области Михаил Ведерников, были привлечены силы и средства областной подсистемы РСЧС и МЧС. Энергетики работали в особом режиме, метр за метром восстанавливая оборванные ЛЭП, пробираясь к линиям электропередач через завалы, чтобы возобновить подачу электроэнергии в населённых пунктах.

Специалисты филиалов «Россети Северо-Запад» и сегодня продолжают работу в круглосуточном режиме, так как аномалии следуют одна за другой. По состоянию на 5 июля в Новгородской и Псковской областях были восстановлены 2820 км ЛЭП, разрушенные вторым за пять дней ураганом.

Один из них 4 июля накрыл Великие Луки. Перед этим великолучане заметили в небе над городом необычное облако, которое двигалось с огромной скоростью и сверкало молниями. Научное название этого явления - выгнутый шкваловый ворот в конвективном шторме.

Гребень грозового фронта, в котором некоторые очевидцы разглядели «лик, смотрящий с небес», принёс в город сильный ливень, порывистый ветер и грозу. Спустя полчаса от начала урагана в Великих Луках ввели режим повышенной готовности, но, к счастью, на этот раз обошлось без серьезных последствий. Поваленные деревья, проблемы с уличным освещением, локальные подтопления - всё это было устранено уже на следующий день.

Чего нельзя сказать о Куньинском районе, где результаты урагана оказались более разрушительными. В муниципалитете были обесточены порядка 100 населённых пунктов, повалено много деревьев и электрических опор, оборваны провода ЛЭП. Порядка 40 домов имели повреждения кровли различной степени, были разрушены надворные постройки, теплицы и заборы.

Фото: Telegram-канал главы Куньинского района Олега Лебедева

С тёплой на холодную

Весенне-летние аномалии эксперты объясняют феноменом Эль-Ниньо, связанным с повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана, что в конечном итоге влияет на уровень тепла в атмосфере. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что явление Эль-Ниньо, которое началось ещё в мае 2023 года, прекращает своё существование и переходит в нейтральную фазу, однако без существенных последствий не обойтись. Особенно в части повышения температур в умеренных широтах Северного и Южного полушарий.

Можно предположить, что вскоре Псковской области может грозить участь жарких стран с субтропическим климатом - ведь уже сейчас что ни день, то смерчи, ураганы, торнадо и ливни. Это связано с тем, что в настоящее время в нашем северо-западном регионе сложилась благоприятная картина для образования природных аномалий, более характерных для южных территорий. И это с учётом огромного количества больших водных пространств, над которыми чаще всего зарождаются торнадо.

«У нас сошлись все явления, необходимые для образования смерчей: происходила резкая смена воздушной массы с теплой на холодную, был достаточный прогрев для образования энергии неустойчивости, было достаточное количество влажного, теплого воздуха. Поэтому над широкими, свободными пространствами на юге области образовались смерчи», - объяснила Тала Нещадимова характер появления смерча в июне.

В начале июля завихрения были замечены в Пскове, после чего погодные катаклизмы переместились в сторону Москвы. Столице тоже досталось немало за последнее время: то аномальная жара за 30 и ни облачка, то ураган и ливни со всеми вытекающими.

В этом году природа не слишком благосклонна ко многим городам России, и все ответственные службы трудятся в особом режиме. В Пскове и Великих Луках коммунальщикам уже неоднократно приходилось убирать поваленные деревья, устранять потопы, образовавшиеся в результате выпадения огромного количества осадков - ливнёвки просто не предназначены для таких объёмов.

Один из самых сильных ливней с грозой, а местами даже с градом прошёл в Псковской области 1 июля. В областном центре ветер повалил несколько деревьев, светофоры и дорожные знаки, дождём залило некоторые городские улицы и тротуары. Автомобилисты были вынуждены передвигаться прямо по воде, рискуя получить гидроудар, пешеходы пересекали проезжую часть и тротуары чуть ли не вплавь.

Коммунальные службы оперативно приступили к устранению последствий непогоды, а энергетики тем временем разбирали завалы по пути к ЛЭП и восстанавливали линии - по состоянию на 20:00 1 июля без света оставались 879 населённых пунктов численностью населения более 15 тысяч человек. Наибольшее количество отключений зафиксировали в Псковском и Себежском районах, Стругокрасненском, Новоржевском, Опочецком, Порховском муниципальных округах.

В настоящее время энергетики и коммунальщики готовятся к ухудшению погоды, а «охотники за штормами», вероятно, пакуют чемоданы с аппаратурой: сегодня в регионе снова ожидаются грозы, ливни и сильный порывистый ветер. Какими последствиями это обернётся, предстоит узнать уже завтра. Судя по тому, что экстремальные погодные явления стали происходить чаще, всем нам придётся адаптироваться к новой климатической реальности.

Ульяна Лаблюк

Теги: #погода #Псковская область #жара #торнадо #смерч
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля. Что думаете об этом празднике?
В опросе приняло участие 14 человек
08.07.2024, 16:220 Hyundai и Kia столкнулись на «вафельнице» в Пскове 08.07.2024, 16:160 Около 40 участниц собрали всероссийские соревнования по велоспорту в Пушкиногорском районе 08.07.2024, 16:100 Суд отменил требование вернуть в бюджет свыше 12 млн рублей, направленных на зарплаты в «Моглино» 08.07.2024, 16:000 «Гордозор»: мусорный коллапс. Что делать? Кто виноват? ВИДЕО
08.07.2024, 15:530 Михаил Ведерников: Семья служит опорой и дает нам силы 08.07.2024, 15:400 Сотрудник Псковского музея рассказал о судьбе включенной в список ЮНЕСКО церкви 08.07.2024, 15:310 Из умеренного в субтропики 08.07.2024, 15:230 Летний фестиваль книги и чтения «Ромашка в ладони» проходит в Пскове
08.07.2024, 15:210 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Партизанское движение на территории Псковщины в годы ВОВ. ВИДЕО 08.07.2024, 15:150 Псковскую область посетили участники автопробега «Дороги славы — наша история» 08.07.2024, 15:100 Музейщики «Михайловского» едут на «Славянский базар» 08.07.2024, 15:030 Александр Козловский: Семейные ценности всегда скрепляли наше общество
08.07.2024, 14:590 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о господдержке семей с детьми в Псковской области 08.07.2024, 14:520 Веранда и кровля жилого дома сгорели в Великолукском районе 08.07.2024, 14:470 День семьи, любви и верности отметили в музее-усадьбе Софьи Ковалевской в Полибино 08.07.2024, 14:430 Эстония намерена с 2025 года сооружать сеть из 600 бункеров вдоль границы с РФ
08.07.2024, 14:370 Господдержке семей с детьми в Псковской области посвятят брифинг в пресс-центре ПЛН 08.07.2024, 14:240 Еще две станции связи запустят в туристических местах Псковской области 08.07.2024, 14:120 Более 750 школьников удалили с ЕГЭ за нарушения 08.07.2024, 14:030 Труп нашли в Троицком озере в Невеле
08.07.2024, 13:570 Мужчина пострадал при возгорании строительного вагончика в Пскове 08.07.2024, 13:500 КПРФ не будет принимать участие в выборах главы Гдовского района 08.07.2024, 13:380 Мошенники обманули жителей Псковской области на четыре миллиона рублей 08.07.2024, 13:250 Фонтан временно не работает на площади Калинина в Великих Луках
08.07.2024, 13:160 Региональное отделение ЛДПР определилось с кандидатами на муниципальные выборы 08.07.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: грозовой Армагеддон, обесценивание статуса депутата и эффективность «Моглино» 08.07.2024, 12:580 Снаряжение всадников и коня нашли на раскопках в Выбутах 08.07.2024, 12:520 Псковская команда КВН «Камбаламба» прошла в полуфинал центральной лиги «Нева»
08.07.2024, 12:400 Участок улицы Розы Люксембург в Пскове перекроют до 11 июля 08.07.2024, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: мусорный коллапс. Что делать? Кто виноват? 08.07.2024, 12:310 «Поразительное место»: Владимир Мединский посетил Изборск 08.07.2024, 12:260 «Постскриптум»: грозовой Армагеддон, обесценивание статуса депутата и эффективность «Моглино»
08.07.2024, 12:180 «Парад детских колясок» и фестиваль сап-серфинга проведут в День города Пскова 08.07.2024, 12:070 Профессиональные каскадеры устроят на парковке в Пскове трехдневное шоу 08.07.2024, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли» 08.07.2024, 12:050 «Гордозор»: мусорный коллапс. Что делать? Кто виноват?
08.07.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 8 июля 08.07.2024, 12:000 Выездная диспансеризация прошла в Пыталовском округе 08.07.2024, 11:470 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Партизанское движение на территории Псковщины в годы ВОВ 08.07.2024, 11:380 Эксперт рассказал, как вычислить попытки интернет-мошенничества
08.07.2024, 11:260 Псков занял 79 место в рейтинге городов по уровню зарплат в отраслях 08.07.2024, 11:150 В муниципальном учреждении Пскова «Специализированный заказчик» сменился руководитель 08.07.2024, 10:550 Мужчине в Великих Луках назначили штраф за найденный наркотик 08.07.2024, 10:450 Четырех не вставших на воинский учет мигрантов выявили в Пскове
08.07.2024, 10:310 Многодетной семье росгвардейца вручили медаль «Родительская слава Псковской области» 08.07.2024, 10:180 Свыше четырех тысяч детей родились за год в Псковской области 08.07.2024, 10:060 Давление воды в Великих Луках упало из-за аварии 08.07.2024, 09:570 Александр Котов: Семья – это место, где мы делимся радостью и черпаем силы
08.07.2024, 09:480 Поставщика бензина для порховской больницы признали недобросовестным 08.07.2024, 09:400 В каком возрасте псковички предпочитают выходить замуж, рассказали аналитики 08.07.2024, 09:293 Повышения зарплаты в течение года просили 45% работающих псковичей — опрос 08.07.2024, 09:150 Центробанк запустит рейтинговый репозиторий 8 июля
08.07.2024, 09:000 Россиян предупредили о более частых волнах жары 08.07.2024, 08:400 Врач рассказал, что нельзя есть и пить в жару 08.07.2024, 08:200 В России продажи машин с пробегом во II квартале 2024 года выросли на 20% 08.07.2024, 08:001 Управляющие компании могут обязать обслуживать аварийные дома
08.07.2024, 07:410 Около 15% молодых россиян готовы заключить брак в ближайшее время - опрос 08.07.2024, 07:201 День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля 08.07.2024, 07:000 В Госдуме объяснили, что делать работнику при задержке зарплаты 07.07.2024, 22:000 Врач рассказал, что будет, если мыться под холодной водой каждый день
07.07.2024, 21:400 Ансамбль ранней музыки из Москвы выступит на фестивале «Довмонт Псковский» 07.07.2024, 21:200 Движение ограничат на трассе Р-23 8 июля 07.07.2024, 21:000 Стали известны продукты, которые следует ограничить в рационе 07.07.2024, 20:400 Противоаварийные работы начались в храме святых Космы и Дамиана в Гдовском районе
07.07.2024, 20:200 Делегация Островского района приняла участие в мероприятиях на Кургане Дружбы 07.07.2024, 20:000 Более половины американских компаний продолжают работать в России 07.07.2024, 19:400 Лукашенко поделился способом восстановления после тяжелой рабочей недели 07.07.2024, 19:310 Госдума запретила депутатам и сенаторам выезд за границу без разрешения
07.07.2024, 19:240 Проверку по сообщению о гибели женщины в водоеме проводят в Бежаницком районе 07.07.2024, 19:200 Памятные мероприятия «Курган Дружбы – 2024» прошли в Себежском районе 07.07.2024, 19:000 Специалист объяснил, как избежать солнечного ожога 07.07.2024, 18:400 Умер продюсер «Аватара» и «Титаника» Джон Ландау
07.07.2024, 18:390 Делегация из Великих Лук посетила Полоцк 07.07.2024, 18:200 Каждый второй пскович считает, что неразделённая любовь влияет на карьеру - опрос 07.07.2024, 18:071 Фильм «Она танцует» получил главный приз фестиваля «Западные ворота» 07.07.2024, 18:000 Кинолог дал советы по поискам потерявшегося питомца
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru