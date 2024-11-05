Общество

Оперативно устранили: в Пскове справились с последствиями ураганного ветра

Непогода накрыла областной центр прямо накануне праздника. В воскресенье, 3 ноября, Псков оказался во власти непрекращающегося дождя и ураганного ветра. Причем порывы его были настолько сильны, что падали не только ветки деревьев, но и дорожные знаки. О том, как городские службы справились с последствиями стихии, узнала Псковская Лента Новостей.

Падающие деревья

Семь упавших деревьев, три обрыва линий электропередачи, два обрыва системы видеонаблюдения, десяток не выдержавших сильного ветра дорожных знаков — таковы результаты прохождения стихии по городским улицам.

О поваленных ветром деревьях псковичи сообщали в соцсетях. Например, одной из жертв непогоды стала голубая ель на улице Розы Люксембург. Дерево упало прямо на проезжую часть улицы.

Другое дерево рухнуло на тротуар на Октябрьском проспекте. Еще одно - в парке имени Гагарина.

От падения зеленых насаждений никто не пострадал. А коммунальные службы оперативно убирали сделанные ветром заторы для машин и пешеходов.

От шторма также страдали дорожные знаки. А на Рижском проспекте ветер сорвал ограждение и выбросил на проезжую часть. Сотрудники ДПС оперативно приехали и убрали препятствие с дороги.

«Это случилось на Рижском проспекте, 41, прямо напротив остановки. Скорее всего, забор с крыши и улетел, ее ремонтируют сейчас», - рассказали очевидцы.

Справились за сутки

За сутки ликвидированы почти все последствия ураганного ветра - убраны повалившиеся деревья, восстановлены дорожные знаки. Также на ряде улиц устранены подтопления.

«Благодарю сотрудников коммунальных служб города за оперативное устранение последствий ураганного ветра. За сутки ликвидированы почти все последствия. По отсутствию уличного освещения все заявки направлены в "Россети"», - сообщил в своем ТГ-канале глава Пскова Борис Елкин.

Филиал «Россети Северо-Запад» в эти дни работает в режиме повышенной готовности. «К оперативному восстановлению электроснабжения готовы 89 аварийных бригад и 89 единиц техники. После ночного урагана работаем на линиях, устраняем последствия стихии»,- сообщили в филиале «Россетей».

Что касается городских служб, то после устранения последствий урагана идет и плановая работа, связанная с наступающими холодами. На улицах Пскова началась противогололедная обработка.

На проезжей части работают коммунальные дорожные машины, на тротуарах - тракторы. В общей сложности задействовано около 15 единиц техники.

На пешеходных переходах, автобусных остановках и тротуарах мостов работу выполняют бригады без участия техники. Сотрудники городских служб посыпают пешеходные зоны солью для разрушения наледи. На дорогах в частном секторе применяется смесь соли и песка.

Непогода пока покинула регион, но зима близко, так что работы у городских властей меньше не станет!

Светлана Синцова

Фото из соцсетей и ТГ-канала Бориса Елкина